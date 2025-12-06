El empleo inclusivo impulsa la campaña de Navidad en Mallorca

Un profundo compromiso social vuelve a ser el verdadero regalo en esta temporada navideña. Por cuarto año consecutivo, una iniciativa de integración laboral ha marcado el inicio de la campaña más importante del año, en colaboración con la Fundación Asnimo. Esta alianza ha culminado en la contratación de tres personas con discapacidad intelectual para tareas clave, una muestra de que las oportunidades brillan en el ambiente festivo del centro comercial Mallorca Fashion Outlet.

Los protagonistas de esta emotiva historia son Xisca, Ana María y Álex, tres jóvenes con síndrome de Down que trabajarán en el punto de empaquetado de regalos. Así lo señala la entidad en nota de prensa, donde explica que su labor ha comenzado este viernes y se extenderá hasta el Día de Reyes.

Para Ana María, esta es una experiencia familiar, siendo su tercera campaña en el centro comercial. En contraste, para Xisca y Álex, esta temporada marca su debut laboral. A pesar de ser una nueva experiencia, los tres han dedicado semanas previas a perfeccionar sus técnicas de empaquetado para afrontar su nuevo reto.

Jorge Pérez de Zabalza, director de Márketing y Turismo de Mallorca Fashion Outlet España, recalca la filosofía detrás de estas contrataciones: “Somos conscientes de las dificultades que deben afrontar las personas con discapacidad para encontrar un trabajo, pero también de las capacidades que tienen para ello. Solo hay que darles una oportunidad para demostrarlo”.

Más de 6.000 lazos

El espíritu de colaboración se expande a todo el Servicio Ocupacional de Fundación Asnimo, que ha contribuido con su arte y esfuerzo manual. Un centenar de personas usuarias de la entidad han estado elaborando con gran dedicación más de 6.000 lazos. Estos obsequios decorarán los paquetes de regalo adquiridos en las tiendas del Outlet. Pérez de Zabalza también comenta que intentan involucrar a todo el Servicio Ocupacional, que este año les ha hecho lazos que pondrán el toque final al envoltorio de cada uno de los regalos que empaqueten.

Tolo Márquez, director de Fundación Asnimo, destaca que la inserción laboral es uno de sus mayores retos , un desafío que afrontan desde hace varios años con la “inestimable ayuda e implicación” del equipo del centro comercial. Además, el punto de empaquetado donde trabajarán Álex, Ana María y Xisca también será un espacio solidario: los clientes podrán realizar un donativo voluntario que será destinado íntegramente a Fundación Asnimo , apoyando así el desarrollo de sus programas asistenciales, formativos y ocupacionales.