Día de la Constitución: El delegado del Gobierno reclama consenso para alcanzar un pacto de estado para políticas de vivienda

En el aniversario número 47 de la Carta Magna, ha reinado la concordia este sábado en La Almudaina. En el acto institucional el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal, ha reivindicado alcanzar "un pacto de estado, social, político, económico y de territorio para impulsar políticas decididas y valientes que permitan acceder a una vivienda digna". Toda una reclamación de intenciones en el Día de la Constitución en el que el socialista ha pedido que reine el espíritu de consenso para responder a retos como el de la crisis de la vivienda o los asesinatos machistas. Y de pasada también ha condenado "cualquier tipo de corrupción venga de dónde venga y afecte a quien afecte" visto los frentes abiertos en su partido.

En el Salón del Tinell del Palacio Real de La Almudaina abarrotado entre autoridades y representantes de la sociedad civil, con la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el delegado ha apostado por lograr ese pacto de estado en materia de vivienda porque "no hay vida digna posible, ni proyecto individual o familiar sin un techo que cobije, y un hogar que puedas compartir con los tuyos".

Contra subidas de alquiler

En una encendida defensa del artículo 47 de la Constitución ha subrayado que "no solo habla del derecho a una vivienda digna, sino también de impedir la especulación". En este sentido ha sacado a colación la gran preocupación que tienen muchas familias el año que viene "unas 15.000 en Baleares" ante la revisión de su contrato de alquiler que puede llegar acompañado "de una subida de un 60, 80 o un 100 % de golpe", lo que ha aprovechado para defender la "herramienta de urgencia para impedirlo, mientras buscamos soluciones", en referencia a topar los precios de los alquileres, a lo que se opone el Govern.

Rodríguez Badal arrancaba su discurso subrayando que en esta ocasión también se conmemora "los 50 años de España en libertad" después de la muerte del dictador Francisco Franco. En esta primera parte, y en catalán, ha celebrado la libertad de poder expresarse en la lengua propia y la de las mujeres. También ha expresado "una condena enérgica" ante el último intento de asesinato machista en Costitx y a los 42 asesinatos de mujeres por "el terrorismo machista" este año.

"Vivimos tiempo en los cuales la mentira reiterada hace difícil discernir la verdad", ha lamentado, porque por ello "los populismos y los fascismos encuentran su espacio de crecimiento".

El socialista ha hecho una llamada a centrarse en lo que "verdaderamente necesita la ciudadanía" sin "crispación, porque hay hoy quienes entienden que crispar la arena política, que tergiversar con falsas verdades, es la llave del cambio", para a continuación expresar su "condena enérgica y la prevención para la erradicación de cualquier tipo de corrupción, puesto que socava los cimientos democráticos, venga de donde venga y afecte a quien afecte".

La defensa del Estado del bienestar, de lo público "que activa la UME como herramienta necesaria ante crisis sobrevenidas", como las inundaciones en Ibiza y Formentera o la evolución de la España autonómica que "necesita también la revisión de su financiación" con mejoras para Baleares y el agradecimiento a los servidores públicos han destacado en la intervención del representante del Gobierno central.

Reducir plaza turísticas

Por otro lado, Rodríguez ha aprovechado para reclamar la reducción de las plazas turísticas "para crecer en calidad, sin dañar nuestros recursos naturales y garantizando unas buenas condiciones de vida a nuestros residentes".

Recordando que hace 30 años le acogió el archipiélago ha reivindicado que Baleares siga siendo una tierra de acogida e integración, por lo que pide rechazar los discursos que "criminalizan" a quienes llegan de fuera.

La tradicional lectura de artículos de la Carta Magna se ha dedicado a algunas de las libertades consagradas con la colaboración de la vicepresidenta segunda de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, Mercedes Garrido; la exdiputada del Parlamento Europeo Francisca Bennàsar, la periodista Conxa Rosillo, el secretario general de UGT-Balears, Pedro Homar, y el secretario de Comunicación y Participación Institucional de CCOO en Baleares, Xisco Mellado.

El acompañamiento musical del acto ha corrido a cargo de músicos de la Orquestra Simfònica de las Islas Baleares, que han interpretado fragmentos del Cuarteto en re mayor para flauta, violín, viola y violoncelo de Mozart.