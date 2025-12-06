Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Consell de Mallorca autoriza capturar cangrejo azul para combatir su proliferación

Un cangrejo azul

Un cangrejo azul / JOAQUIN CARRION

EFE

Palma

El departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes Medio Ambiente del Consell de Mallorca ha aprobado una resolución que elimina las limitaciones territoriales y permite la captura del cangrejo azul en todas las aguas de la isla salvo en espacios naturales, para combatir su proliferación.

El Servicio de Caza ha actualizado la normativa que permite actuar de manera más eficiente y adaptada a la distribución real de esta especie de carácter invasor que amenaza los ecosistemas acuáticos de Mallorca, el cangrejo azul (Callinectes sapidus).

La nueva regulación entrará en vigor el 1 de enero de 2026 estará vigente hasta 2030, ha detallado el Consell en una nota.

Esta especie invasora se detectó por primera vez en s’Albufera en 2017 y, desde entonces, no ha parado de extenderse a numerosos puntos de la isla, como la Gola, el torrente de Canyamel, Porto Cristo o el torrente de Sant Jordi en Pollença.

Las principales novedades de la resolución son que elimina la limitación de las once zonas autorizadas hasta ahora para capturarlo y permite el control del cangrejo azul en todas las aguas insulares de Mallorca donde se puede practicar la pesca fluvial.

En el caso de los espacios naturales protegidos, esta actividad solo se puede llevar a cabo si se cumple la normativa propia de cada espacio y se dispone de la autorización del órgano gestor competente, para garantizar que el control del cangrejo azul sea compatible con la conservación de los valores naturales de preservación de espacios.

Se amplían los utensilios permitidos para captura cangrejo azul de manera que se permite emplear caña, lienza, salabre o pinzas como utensilios principales de pesca, con un máximo de dos utensilios por persona.

15.000 capturas en 5 años

El balance de los primeros cinco años del programa de control del cangrejo azul demuestra que esta iniciativa ha sido una herramienta eficaz y sostenible.

Entre 2020 y 2024, más de mil pescadores autorizados han participado en el seguimiento y extracción de ejemplares en toda la isla, con cerca de 15.000 capturas registradas.

El programa ha contado con la colaboración de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que ha ido analizando los datos recogidos por el Servicio de Caza del Consell de Mallorca.

Ha publicado un artículo científico, una de cuyas conclusiones es que la pesca recreativa regulada puede ser una herramienta útil y efectiva para contribuir al control del cangrejo azul.

