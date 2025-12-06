Las balizas V16 homologadas serán obligatorias desde el 1 de enero: ¿Dónde puedo comprarlas en Palma?

A partir del 1 de enero de 2026 la baliza V16 conectada será obligatoria en España para señalizar averías y accidentes en carretera, sustituyendo definitivamente a los clásicos triángulos de emergencia. Desde Tráfico se ha desmentido expresamente el bulo de que la sanción pueda alcanzar 30.000 euros, aun así, se multará a todo aquel que no lleve la baliza. La gran pregunta entre los mallorquines es inevitable: ¿dónde puedo comprarla?

En Palma, uno puede encontrarse helados y souvenirs casi sin darse cuenta, pero conseguir uno de los objetos más codiciados del momento no es tan sencillo. Los bazares, lugares donde uno puede encontrar casi cualquier cosa, ni venden ni parecen conocer este dispositivo. Lo mismo ocurre en ferreterías: los dependientes son conscientes de la urgencia de la gente, pero tampoco tienen balizas a la venta.

La luz de la esperanza aparece en una tienda de electrónica cerca de la Plaza Patins. La dependienta asegura que sí venden balizas, aunque la gran demanda provocada por el miedo a las multas ha arrasado con su existencia. “Están agotadas, estamos esperando una nueva remesa”, explica la dependienta. Además, detalla su funcionamiento: “Se deben conectar mediante un código QR que trae las instrucciones, pero no siempre es fácil de hacer”. La comerciante advierte sobre los productos no homologados: “Se venden cosas que no están homologadas, hay que ir con cuidado. La nuestra cuesta 49,90 euros".

Una visita a una franquicia de talleres de mantenimiento de coches muestra otra alternativa: balizas a un precio más barato, ya que estas versiones no requieren conexión ni configuración complicada. “Aquí se pueden comprar varias. Hay una de 39 euros que no tienes que dar de alta ni hacer nada; es la más sencilla, muy simple, no tienes que hacer nada”, explica un cliente.

Por su parte, un dependiente de la tienda de recambios de coches detalla cómo funcionan las balizas homologadas por la DGT, que venden por 39 y 44 euros: “Las dos que vendemos son homologadas. No tienes que hacer nada, vienen con la tarjeta incluida. Te localizan con esa tarjeta, no hay que introducir matrícula ni ningún otro dato”.

En la Tienda Recambios Centro, Nabil Kasasni ofrece la explicación más completa: “Las balizas V16 de mejor calidad sí deben conectarse correctamente. Hay que asegurarse de que la baliza está homologada, mirar bien y seguir todo el proceso. Recomiendo venir a tiendas de recambios de coche y desconfiar de las baratas”.

Kasasni es el encargado de la Tienda Recambios Centro de Plaza Columnas y detalla el proceso: “Estas balizas se conectan con la aplicación de la DGT y son de las mejores para situaciones de emergencia. Para utilizarlas, hay que instalar la aplicación, introducir los datos del seguro y del vehículo, y cada baliza tiene una numeración distinta, como un móvil, que se vincula con tu correo electrónico. Una vez enviado el email, te proporciona los datos del coche, del seguro y un contacto de emergencia”.

El encargado advierte sobre los riesgos de comprar sin asesoramiento: “A los mayores les hago esta explicación porque algunos no tienen correo electrónico y no se enteran, y yo mismo les hago todo este proceso porque es complicado". Kasasni explica que venden estas balizas a 49,90 euros, como las tiendas de electrónica, y asegura que "hay que tener cuidado con la compra online. Hay gente que compra por internet y no sabe lo que adquiere, solo por ahorrarse unos poquitos euros”.

Al final, la respuesta más sencilla es también la más lógica: la compra más segura se hace en talleres de mantenimiento de coches. Uno no busca churros en Can Joan de s’Aigo, ni un baile flamenco en una ballada popular de pueblo. Aun así, los propietarios de estos talleres ofrecen consejos útiles: cómo desconfiar de lo barato y asegurarse de que la baliza sea homologada. Con suerte, puede encontrarse en otros puntos de venta, pero siempre conviene informarse antes de pagar unos euros de más por una falsa ganga.

Fraude masivo en venta de balizas V-16

Facua-Consumidores en Acción acusó este martes a la Dirección General de Tráfico (DGT) de estar "favoreciendo un fraude masivo" en la venta de balizas de emergencia V-16 no homologadas por parte de algunas empresas y exigió la puesta en marcha de un "protocolo de alerta pública informando de las irregularidades que se están cometiendo de manera clara".

Según explicó el secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, Facua ha detectado "irregularidades" en la venta de estas balizas que "se están anunciando como 'homologadas por la DGT' y utilizando su logotipo, sin aclarar que no sirven a partir del 1 de enero". "Ningún consumidor en su sano juicio compra una baliza de este tipo si sabe que no va a ser útil", declaró Sánchez.