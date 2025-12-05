Así será el tiempo en Mallorca en el puente de diciembre

Mallorca vivirá un puente de diciembre marcado por el buen tiempo. Aunque el arranque de estos días festivos será un tanto ventoso, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología(Aemet) apunta a un fin de semana de temperaturas suaves y días soleados.

El primer día del puente llegará con un tiempo algo más movido. Aemet prevé para el viernes cielos nubosos en Mallorca, con posibilidad de algún chubasco ocasional, sobre todo en la mitad norte de la isla y en la Serra de Tramuntana. Se tratará de lluvias en general débiles y de corta duración, asociadas al paso de un frente que todavía dejará cierta inestabilidad sobre el archipiélago.

Las temperaturas máximas se quedarán en torno a los 11–16 grados, con valores algo más suaves en la bahía de Palma y el litoral sur, y algo más frescos en el interior y zonas elevadas. Las mínimas oscilarán entre los 3 y los 9 grados, alcanzándose los valores más bajos a últimas horas del día y ya de cara a la noche del viernes al sábado. Es un ambiente plenamente invernal en horas nocturnas, aunque sin frío extremo.

El viento será uno de los factores a tener en cuenta. Soplará del noroeste, moderado con intervalos de fuerte, y Aemet no descarta rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en muchas zonas abiertas de la isla, e incluso de hasta 100 kilómetros por hora en cumbres de la Serra de Tramuntana. En carreteras de montaña y puntos expuestos del norte y nordeste de Mallorca convendrá extremar la precaución, sobre todo en las horas centrales del día. A partir de la tarde el viento tenderá a ir perdiendo intensidad.

Sol y temperaturas diurnas en ascenso

El sábado será mucho más estable. La Aemet espera cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas.

Las temperaturas nocturnas bajarán algo respecto a la noche anterior, con mínimas que podrán situarse nuevamente cerca de los 5 grados en el interior de la isla y por debajo de los 10 en muchos municipios. En cambio, durante el día se notará un ascenso térmico, en algunos casos localmente notable, con máximas que podrán rondar o superar los 20 grados en puntos del litoral.

El viento, ya mucho más contenido que el viernes, soplará flojo a moderado de componente oeste. Esta situación, junto con el repunte de las máximas, favorecerá una sensación térmica agradable en las horas centrales del día.

Estabilidad

El domingo se mantendrá la tónica de estabilidad. Los modelos apuntan a un cielo poco nuboso en Mallorca, con amplios claros y apenas nubes.

Las temperaturas no mostrarán grandes cambios respecto al sábado. Las máximas se moverán de nuevo en valores suaves, próximos a los 18–20 grados en buena parte del litoral y algo más contenidas en el interior, mientras que las mínimas seguirán siendo frescas, con registros cercanos a los 8–10 grados en Palma y algo más bajos hacia el interior. Esta combinación dejará mañanas frías pero, una vez avanzado el día, un ambiente casi templado para la época, especialmente si el viento se mantiene flojo, como apuntan las previsiones.

El viento del oeste será en general flojo, con alguna racha moderada puntual. En el mar, el estado del oleaje será más tranquilo que el viernes, lo que facilitará la navegación recreativa y las actividades en la costa, siempre prestando atención a los avisos oficiales en caso de cambios de última hora.