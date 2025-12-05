PP y Vox pactan la fórmula legal para trasladar los residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca

Tras dos meses sin acuerdo, PP y Vox han pactado la fórmula legal para trasladar los residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca. El Consell de Govern tiene previsto aprobar hoy el decreto de proyectos estratégicos donde viene recogido el encaje jurídico para llevar a cabo esta medida. Los populares y los de Abascal, que escenificaron el pasado martes su enésima ruptura con la caída del techo de gasto y la prórroga de los presupuestos, han superado sus desavenencias para cerrar un acuerdo sobre esta cuestión.

Cabe recordar que, en un principio, la idea era que la prueba piloto del traslado de residuos se iniciara "entre finales de octubre y principios de noviembre" de este año, según reconoció el propio presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. No obstante, la iniciativa quedó en el aire después de que Vox tumbara el pasado mes de octubre en el Parlament el propio decreto de proyectos estratégicos que hoy volverá a ser aprobado en el Consell de Govern.

Los de Abascal votaron en contra al considerar que el texto no había sido pactado con ellos. Así, parece que en esta ocasión se ha cerrado un acuerdo entre ambos partidos, por lo que no debería haber problema para que el decreto que hoy se aprueba en Consell de Govern sea convalidado en el Parlament.

"Se hará, punto"

El traslado de los residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca era una propuesta a la que nunca renunció el Consell de Mallorca pese a la falta de encaje legal. Así lo confirmó el vicepresidente de la institución y conseller de Vox, Pedro Bestard.

"Los residuos se trasladarán de Ibiza a Mallorca, no renunciamos a este propósito. Le digo que se hará, punto", expresó de forma contundente Bestard en respuesta a una pregunta lanzada desde Més per Mallorca. Asimismo, el vicepresidente del Consell también reconoció que "se está trabajando para poder arreglar lo que no se aprobó en el Parlament".

Acuerdo entre consells

Cabe recordar que Consell de Ibiza, el Consell de Mallorca y el Govern balear llegaron a un acuerdo el pasado mes de mayo para trasladar a Mallorca los residuos de Ibiza y Formentera que actualmente todavía se tratan en el vertedero de Ca na Putxa. Los residuos se transportarán mediante una prueba piloto para testear el propio traslado y la logística de transporte (marítimo y terrestre) correspondiente.

La solución definitiva, para el largo de plazo, de la gestión de los residuos pitiusos no está cerrada, ya que “el proceso participativo en el que se están evaluando las distintas opciones sigue su curso”.

Decreto de proyectos estratégicos

Además de dar cobertura legal al traslado de residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca, el decreto de proyectos estratégicos establece un nuevo marco regulador que simplifica y agiliza la tramitación de iniciativas tanto públicas como privadas, con el objetivo de atraer inversiones de alto valor añadido, fomentar la diversificación económica y promover la creación de empleo estable y de calidad.

La principal novedad es la declaración de Proyectos de Especial Interés Estratégico (PEIE), que permitirá a determinadas iniciativas beneficiarse de una tramitación preferente, acompañamiento técnico especializado, acceso prioritario a financiación autonómica y un sistema de ventanilla única para la coordinación público-privada.