La Policía Nacional se reúne con patronales de comercios del Paseo Marítimo de Palma para analizar la seguridad con la llegada de la Navidad

El jefe superior de la Policía Nacional en Baleares, José Luis Santafé, y el inspector Federico Chacón, jefe de Participación Ciudadana, se han reunido este viernes con los representantes de las principales asociaciones de comerciantes del Paseo Marítimo. En el encuentro se han abordado entre unos y otros las acciones a adoptar con las fiestas de Navidad, después de que hayan acabado las obras.

Así, el jefe superior y el responsable de Participación Ciudadana de la Policía Nacional han mantenido esta reunión con la Asociación de Comerciantes del Paseo Marítimo (Acoipam) y la Asociación Balear de Ocio y Entretenimiento (Abone) para tratar las nuevas necesidades que surgen con la previsible mayor afluencia de público.

El comisario Santafé y el inspector Chacón les han dado a los representantes de comercios una serie de pautas generales de cara a prevenir los hechos delictivos. Una medida que se ha garantizadoes que en los momentos con gran cantidad de personas aumentará la presencia policial. El delito por excelencia en el Paseo Marítimo son los hurtos, aunque también se dan robos con violencia. Otro aspecto que también se encontraba en el orden del día son los ciberdelitos. Los responsables policiales han expuesto medidas para minimizar los riesgos de los pagos con tarjetas fraudulentas.

Intercambio de información

También se les han entregado a los representantes de dichas asociaciones guías del Plan de Comercio Seguro y se han expuesto canales oficiales para el intercambio de información policial. Durante estas fiestas navideñas, 400 agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local velarán por la seguridad de las fiestas de Navidad en Palma.