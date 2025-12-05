Oftalmedic Salvà: dos generaciones impulsando la innovación en Oftalmología

Oftalmedic Salvà, centro oftalmológico de referencia en Mallorca, vive una nueva etapa marcada por la innovación y la continuidad. Los tres hijos de su fundador, el Dr. Luis Salvà Ladaria, se han incorporado al equipo médico y directivo, consolidando la segunda generación d­­edicada a la Oftalmología de la familia.

Los tres hijos del Dr. Luis Salvà ya se han incorporado al equipo médico y directivo de Oftalmedic Salvà

Clínica Salvà en Son Rapinya. / Oftalmedic Salvà

Oftalmología de vanguardia

Fundado hace más de 30 años, el centro ha crecido con un propósito claro: ofrecer una Oftalmología de alta precisión basada en los últimos avances tecnológicos. Algunos de los progresos más relevantes que han impactado en el sector en los últimos años han sido la irrupción de la IA, la incorporación de sistemas de imagen en alta definición, el desarrollo de láseres de alta precisión y el hallazgo de nuevos materiales para lentes intraoculares.

Los avances en el sector de la oftalmología han mejorado la precisión de las intervenciones en todas las especialidades

Todas estas novedades han mejorado la precisión de las intervenciones quirúrgicas en todas las especialidades de la Oftalmología, como la cirugía refractiva, la cirugía de cataratas, de córnea, de retina, etc. Esto se traduce en procedimientos más seguros, predecibles y con menor riesgo de complicaciones, que ofrecen una mejora en la calidad de vida de los pacientes.

Gracias a la apuesta por esta tecnología de vanguardia y a la incorporación de la segunda generación de profesionales dedicados a la Oftalmología, Oftalmedic Salvà refuerza su compromiso con el cuidado de la visión de la comunidad mallorquina.

Oftalmedic Salvà refuerza su compromiso con el cuidado de la visión de la comunidad mallorquina

El Dr Pedro Salvà realiza una cirugía con láser. / Oftalmedic Salvà

Bajo la dirección médica del Dr. Luis Salvà, cuenta ya en su equipo médico con la Dra. Teresa Salvà Palomeque, especialista en Retina médica y quirúrgica y Tratamiento de cataratas, y con el Dr. Pedro Salvà Palomeque, experto en Tratamiento de cataratas, Cirugía refractiva y Córnea.

En el ámbito de la gestión, Maria Antonia Salvà Palomeque, junto a Elena Palomeque Castaño, esposa del Dr. Salvà y madre de sus tres hijos, dirigen el área administrativa y estratégica del centro.

Una historia de progreso y vocación

De una pequeña consulta familiar a un centro de referencia en las Islas Baleares, la historia de Oftalmedic Salvà es también la historia del avance de la Oftalmología moderna. “Nuestro objetivo es mantener la confianza de los pacientes ofreciendo la mejor atención y la tecnología más actual en Oftalmología”, señala la Dra. Teresa Salvà. “Crecer viendo la pasión de nuestro padre por la medicina nos ha inspirado a formarnos con excelencia y a mantenernos siempre a la vanguardia”, añade el Dr. Pedro Salvà.

La Dra Teresa Salvà revisa la salud ocular de una paciente / Oftalmedic Salvà

Por su parte, Maria Antonia Salvà destaca el valor humano que acompaña al progreso técnico: “Innovar también es mantener vivos los valores que nos transmitieron nuestros padres: cercanía, compromiso y servicio a nuestra comunidad”.

Maria Antonia Salvà realiza labores de Gerencia. / Oftalmedic Salvà

De este modo, Oftalmedic Salvà afronta el futuro como un equipo familiar comprometido con el avance científico, la calidad asistencial y el cuidado de la salud ocular en Mallorca.