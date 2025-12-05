La mujer apuñalada por su expareja en Costitx sigue ingresada en la UCI
El presunto agresor, por su parte, seguía estos días bajo custodia en el mismo centro hospitalario
EP
La mujer de 35 años que el pasado domingo fue presuntamente apuñalada por su expareja en Costitx sigue, por quinto día, ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Son Espases.
La víctima, pese a la gravedad de las lesiones, se encuentra más estable que en días anteriores, han informado fuentes hospitalarias.
El presunto agresor, por su parte, seguía estos días bajo custodia en el mismo centro hospitalario y, según fuentes de la investigación, se espera que el ingreso sea largo.
Los hechos ocurrieron sobre las 05.12 horas del domingo, cuando la mujer fue sorprendida por su expareja al salir de una fiesta en una casa a las afueras de Costitx.
El hombre, a quien le constaba una orden de alejamiento, supuestamente le asestó varias puñaladas y después se autolesionó.
- El nuevo chófer de Prohens se estrelló él solo a la salida del aeropuerto de Palma con el coche oficial
- Tarifa única para taxis en Mallorca: esto es lo que cuesta realmente ahora cada viaje
- Querella contra la mano derecha de Prohens por apartar a funcionarios para colocar a un allegado
- Mallorca conserva todavía cincuenta hostales que resisten en la era del lujo
- La Aemet alerta de fuertes lluvias y granizo en el norte de Mallorca
- El coche oficial de Prohens, que fue siniestro total, costó 45.000 euros en 2019
- Se vende el piso que todos quieren en Palma de Mallorca: enorme, con jardín privado y a 400 m de la playa
- La víctima del intento de asesinato de Costitx recibió más de treinta puñaladas