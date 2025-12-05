Una médica de Son Espases, premiada por una técnica que mejora el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino

La especialista en Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Son Espases Joana Amengual, ha sido galardonada con el Premio Dr. Font, otorgado por la Fundación Mutual Médica, por su innovador trabajo sobre la detección de ganglios linfáticos centinela en el cáncer de cuello uterino en estadio inicial mediante una técnica que utiliza un trazador híbrido.

Este método ha permitido identificar ganglios en localizaciones atípicas que hasta ahora no se podían detectar, mejorando el diagnóstico y abriendo la puerta a tratamientos más precisos y eficaces. La investigación, publicada el año pasado, ha sido reconocida con un premio dotado con 5.000 euros, que destaca por su potencial aplicación clínica.

En sus propias palabras, la Dra. Amengual explicó que “la utilización de este trazador híbrido ha supuesto un avance importante para detectar ganglios linfáticos en zonas que antes eran inaccesibles para los métodos convencionales, lo que mejora la precisión del diagnóstico y, en consecuencia, la atención a las pacientes”.

La entrega de premios tuvo lugar en El Casal del Metge de Barcelona, en el marco de la XXXV edición de los Premios Fundación Mutual Médica, que este año han reunido un total de 392 candidaturas entre médicos adjuntos, residentes y estudiantes de toda España. El jurado, presidido por la doctora M. Pilar Tornos y el presidente de la Fundación, Dr. Alejandro Andreu, destacó el alto nivel científico y la innovación presente en los proyectos presentados.

Para la presidenta del jurado, “la calidad de los trabajos refleja el compromiso y el talento de los profesionales que ven la investigación como el motor imprescindible del avance en medicina”. Por su parte, el presidente de la Fundación señaló que “estos premios celebran no solo la excelencia científica, sino también la dedicación y pasión de quienes trabajan día a día para mejorar la salud de la sociedad”.

Desde su creación, la Fundación Mutual Médica ha apoyado más de 90 proyectos de investigación en áreas tan diversas como cardiología, pediatría, oncología o dermatología, con un respaldo económico que supera los 650.000 euros y la participación de equipos de 50 hospitales de diez comunidades autónomas.