Los hackers prorrusos consiguieron atacar la página web del TIB

El Govern confirma el ciberataque de una organización de hackers prorrusos para colapsar la página web del TIB. Fuentes del Ejecutivo aseguran a este diario que se produjo "un corte de tres segundos" en la página del transporte público de Mallorca. Un ataque informático que se frenó de manera inmediata "al entrar los mecanismos para frenarlo y todo volvió a la normalidad".

Asimismo, el Ejecutivo también señala que el ciberataque "fue del tipo DDoS", que consiste en sobrecargar un servicio en línea, como puedan ser un servidor o una página web, con un tráfico masivo que lo deja inutilizable para los quieren tener acceso legítimo. De esta forma, su objetivo no era la intrusión en el sistema o el robo de datos para después pedir un rescate, como han sufrido en los últimos años varias administraciones públicas (un ejemplo reciente fue el Ayuntamiento de Calvià), sino que lo que buscaban era el colapso de la página web del TIB.

No hubo robo de datos

"En el momento en que se detectó el ataque el sistema de defensa actuó y lo paró, afortunadamente no fue más allá de esto", expresan desde el Govern. En este sentido, lanzan un mensaje de tranquilidad e insisten en que no se produjo ningún robo de datos ni información de los usuarios de transporte por parte de los hackers prorrusos.

Cabe señalar que una organización de hackers prorrusos, conocidos con el nombre de NoName057(16), ha reivindicado en su canal de Telegram el ataque confirmado por el Govern a la página web del TIB y de otras infraestructuras y organismos oficiales de España, como parte de su campaña de desestabilización contra los países que consideran contrarios al régimen de Vladimir Putin en su guerra en Ucrania.

Ese intento de provocar el colapso de determinadas webs se habría producido a finales del pasado mes de noviembre, según han reportado perfiles de empresas especializadas en seguridad que se dedican a monitorizar las posibles amenazas que circulan por internet

Un ataque a la web del TIB

El objetivo de los hackers prorrusos fue la página web oficial del Transporte Público Interurbano de Mallorca (TIB), que dejó de funcionar durante tres segundos. En este caso, cabe recordar que en dicha web se encuentran los horarios de los autobuses y las diferentes líneas, así como las tarifas y la posibilidad de pedir cita previa para obtener la nueva tarjeta única de transporte.