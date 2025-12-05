La guerra de Ucrania ya está aquí
La infección digital no ha propagado la inteligencia, sino la ignorancia. Al asumir el control tecnológico de la actividad humana, se facilita su sabotaje por los mismos métodos invisibles. Mallorca ha de ser por fuerza un destino de las actividades ilegales, si es que la ley preserva algún valor en la jungla cableada. El impacto supera en importancia al desorden creado, y la isla no solo compromete a su millón de habitantes, también a sus diez millones de turistas y a los centenares de millones de personas para quienes supone una palabra mágica.
Los cibercriminales se equivocan al apostar por un bloqueo del servicio por saturación o DDoS. En Mallorca existe un ataque mucho más efectivo, consistente en cruzar a una persona en la pista de aterrizaje de Son Sant Joan. El colapso sería inmediato, y Aena garantiza una infiltración en el complejo más sencilla incluso que en el Louvre.
La guerra de Ucrania ya está aquí, sin necesidad de bombas ruidosamente exageradas. Rusia ganará porque dispone de más muertos que su rival, y se asegura además de una excusa para desgastar a Occidente. Se cumple el sueño digital, que los seres humanos se sientan amenazados a perpetuidad, aunque un mallorquín tiene cierta experiencia en vivir al borde del desastre.
- El nuevo chófer de Prohens se estrelló él solo a la salida del aeropuerto de Palma con el coche oficial
- Tarifa única para taxis en Mallorca: esto es lo que cuesta realmente ahora cada viaje
- Querella contra la mano derecha de Prohens por apartar a funcionarios para colocar a un allegado
- Mallorca conserva todavía cincuenta hostales que resisten en la era del lujo
- La Aemet alerta de fuertes lluvias y granizo en el norte de Mallorca
- El coche oficial de Prohens, que fue siniestro total, costó 45.000 euros en 2019
- Se vende el piso que todos quieren en Palma de Mallorca: enorme, con jardín privado y a 400 m de la playa
- La víctima del intento de asesinato de Costitx recibió más de treinta puñaladas