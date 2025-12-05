Al Govern se le cuela un tuit hecho con Chat GPT para homenajear a Antoni Maura: "Aquí tienes una propuesta de copy en catalán para X"

Al Govern se le ha colado un tuit redactado por Chat GPT para homenajear la figura de Antoni Maura, que ayer recibió un reconocimiento en el Parlament con motivo del centenario de su muerte que se cumple el próximo 13 de diciembre. La cuenta de Cultura del Ejecutivo lanzó un mensaje en sus redes resaltando el homenaje que recibió el político en la Cámara Balear a través de un texto entero con una respuesta elaborada por la Inteligencia Artificial.

Así, el tuit lanzado en X (antes Twitter) expresaba lo siguiente: "Aquí tienes una propuesta de copy en catalán para X. El conseller Jaume Bauzà ha asistido hoy al acto conmemorativo del Centenario de la muerte de Antoni Maura en el Parlament. Un homenaje a una de las figuras políticas mallorquinas más influyentes de la época".

Captura del tuit publicado por la conselleria de Cultura / DM

De esta forma, a la cuenta de Cultura del Govern se le olvidó eliminar la primera parte de la respuesta que estaba elaborada por Chat GPT.

Homenaje a Antoni Maura

El próximo día 13 de diciembre se cumple el primer centenario de la muerte de Antoni Maura y con motivo de este aniversario el Parlament balear le rindió ayer un homenaje, a través de una charla en la que se analizó la figura del histórico político.

En este acto de homenaje se contó con la intervención de tres personas que conocen muy bien la trayectoria personal de Maura. La mesa de debate la coordinó Luisa Cotoner, presidente de la Real Academia mallorquina de estudios históricos. Intervinieron en la charla Alfonso Pérez Maura de la Peña, tataranieto del político y secretario de la fundación que lleva su nombre; Antoni Marimón, historiador y autor del libro que explica la política colonial de Maura; y Manuel Oliver, historiador.