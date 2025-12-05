El Govern defiende el ascenso de un ex alto cargo del PP que fue condenado por corrupción: "Se ha creído conveniente"

El Govern defiende el ascenso del ex director general de Juventud con Jaume Matas, Juan Francisco Gálvez, como nuevo jefe de departamento de Servicios Sociales en la conselleria de Asuntos Sociales. Así lo ha expresado esta mañana el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. "Se ha creído conveniente que esta persona pueda ayudar en esta plaza de jefe de departamento y se le ha nombrado como tal", argumenta Costa.

"No tiene inhabilitación"

Respecto a la plaza de funcionario que ha obtenido Gálvez, el también vicepresidente afirma que "no tiene ningún tipo de inhabilitación ni incompatibilidad" para poder acceder a dicha plaza. Asimismo, Costa destaca que la administración estaba teniendo muchos problemas para cubrir el puesto que ha ocupado el ex director general de Juventud con Matas. "Les puedo informar que la plaza a la que ha accedido Gálvez se sacó dos veces y en ningún momento habíamos conseguido cubrir esta plaza, señal inequívoca de que no hay cola para cubrir esta plaza en concreto", detalla.

Ante este escenario, el portavoz del Govern reitera que Gálvez "es un funcionario igual que otro" y, por tanto, "se ha creído conveniente que esta persona pueda ayudar en esta plaza de jefe de departamento y se le ha nombrado como tal".

Ascenso de Gálvez

La consellera de Asuntos Sociales del Govern balear, Sandra Fernández, ha aupado al ex director general de Juventud con Jaume Matas, Juan Francisco Gálvez, como nuevo jefe de departamento de Servicios Sociales. El ascenso se ha materializado mediante una rapidísima comisión de servicios.

El puesto implica uno de los mejores salarios funcionariales, unos 70.000 euros brutos anuales, suma de la retribución correspondiente más el complemento específico que lleva aparejada dicha plaza (25.000 euros al año brutos). Gálvez fue condenado en 2014 por corrupción junto a otros acusados del PP en el caso Turisme Jove, de saqueo de fondos públicos en el organismo público.