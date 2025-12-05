El Govern aprueba el encaje legal que permite el traslado de residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca

El Govern pacta con Vox el nuevo decreto de aceleración de proyectos estratégicos que permitirá el traslado de residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca. El Consell de Govern ha aprobado este viernes dicho decreto después de que los de Santiago Abascal lo tumbarán en el Parlament el pasado 30 de septiembre, y se asegura esta vez su convalidación tras eliminar la posibilidad de la aceleración para los proyectos de energías renovables, que irán por la vía ordinaria.

El nuevo texto, ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, es el mismo que se aprobó hace tres meses, aunque con "ligeras modificaciones". El decreto crea y regula la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE), que estará integrada dentro de la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas. Sin embargo, a petición de Vox, la versión aprobada este viernes elimina las Zonas de Interés Autonómico Energético (ZIAE) y las modificaciones previstas en la ley de carreteras y de cambio climático.

Energías renovables

Vox ha celebrado haber puesto freno a la "desregulación encubierta" para permitir la instalación "masiva" de energías renovables que estaba prevista en el primer decreto ley de aceleración de proyectos estratégicos."Hemos evitado que Baleares acabe como Andalucía, donde el gobierno del PP está talando olivos para instalar campos de placas solares", ha afirmado la portavoz de Vox en la Cámara autonómica, Manuela Cañadas.

El texto aprobado crea de nuevo la declaración de Proyectos de Especial Interés Estratégico (PEIE) como marco único para agilizar, simplificar y acompañar a este tipo de proyectos públicos y privados. Paralelamente, se crea y regula la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE), que se integrará en la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas, y que actuará como unidad técnica de apoyo para impulsar, apoyar y acompañar proyectos PEIE privados, junto con otras medidas de apoyo a la inversión estratégica privada.

Así, acompañará a los promotores durante la implantación de los proyectos, a través de un jefe de proyecto que será el único punto de contacto entre la Administración y los promotores, realizará el seguimiento de los PEIE vigentes y coordinará e impulsará la tramitación de los proyectos ante las diferentes administraciones.

Además, se prestará apoyo a los proyectos no maduros a través del servicio de apoyo a la inversión estratégica, orientando a los promotores sobre incentivos disponibles y servicios según sus necesidades.

Traslado de residuos

El decreto mantiene, según ha señalado el portavoz Antoni Costa, la cobertura legal al acuerdo para trasladar residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca, que se podrá comenzar de forma inmediata y legal. En cuanto al sector público, se mejora la regulación anterior, unificándola y simplificándola -por ejemplo, eliminando la caducidad de la declaración PEIE a los dos años-.

El ámbito de aplicación se extiende a todo el sector público autonómico e insular (incluyendo entidades como las fundaciones). Además de los municipios de Palma e Ibiza, que mantienen y simplifican sus declaraciones, el resto de las entidades locales podrán solicitar la declaración de PEIE para inversiones en el ciclo del agua, eficiencia energética o tratamiento de residuos.

La Comisión para la Aceleración de Proyectos Estratégicos (CAPE) será la encargada de evaluar los proyectos privados que opten a la declaración de PEIE por el Consell de Govern. Presidida por el conseller competente en materia de inversiones estratégicas, estará integrada por representantes de las direcciones generales y administraciones implicadas. Velará por el correcto desarrollo de los proyectos, identificará posibles barreras administrativas y propondrá mejoras para optimizar los procedimientos.