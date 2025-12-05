La Fundación Rafa Nadal cumple diez años atendiendo a niños con pocos recursos del barrio de Nou Llevant

Diez años se han cumplido desde que la Fundación Rafa Nadal abriera su primer centro social en Mallorca, dedicado a ayudar a niños y familias con pocos recursos, para ofrecerles un espacio seguro para practicar deporte, explicar los beneficios que genera la actividad deportiva y otras actividades de formación educativa.

La sede de la fundación está ubicada en la barriada de Nou Llevant, en Palma y se instaló en un momento donde este barrio era una de las zonas con más familias en situación de vulnerabilidad, por sus dificultades económicas. Ahora la situación de la barriada, sin duda, ha cambiado.

Esta mañana, los responsables de la fundación, con Maria Francisca Perelló, la esposa del tenista, al frente del proyecto, ha celebrado estos diez primeros diez años de trabajo. Se ha organizado una jornada lúdica, a la vez que se ha aprovechado esta fecha para realizar una profunda reflexión sobre los proyectos presentes y futuros, con el mismo objetivo con el que se empezó a trabajar.

La fundación atiende alrededor de unos 200 menores, de edades entre los cinco a los 17 años. Todos ellos residen en la localidad de Nou Llevant, o en sus alrededores, y en la sede se organizan varios tipos de actividades, tanto educativas, como deportivas. La sede cuenta con once trabajadores, de diferentes especialidades enfocadas a ayuda social.

Iñigo Martínez de San Vicente, el director del centro, explicó que todos los chicos, con independencia de su edad, vienen derivados desde los colegios de la barriada o desde asuntos sociales. Solo se atienden a chicos que viven en esta barriada de Palma. Se organizan actividades dos veces por semana, siempre en horario de tarde y es obligatoria la asistencia. La fundación tiene en estos momentos una larga lista de espera de chicos que también pretenden participar en las actividades.

El director explicó que el trabajo principal de la fundación se centra en ayudar a menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad. El centro ofrece un espacio seguro para estos chicos, donde se pueden realizar actividades, enfocadas sobre todo al deporte y a sus principios.

El director técnico de la fundación, Iñigo Martínez de San Vicente / J.F.M.

La fundación trabaja sobre tres ejes. El primero se centra en el aprendizaje educativo. Le sigue el área deportiva, para transmitr a los menores los valores que marca esta actividad. Y, por último, se realiza un trabajo psicosocial, que incluye a los menores y a sus familias.

Iñigo Martínez explicó que la actividad es de tres horas a la semana, un tiempo que se dedica al ejercicio deportivo, tanto individual, como colectivo, focalizado en el equilibrio, la coordinación y la superación personal. La fundación atiende a niños de diferentes nacionalidades. Muchas de estas familias han sido expulsadas en el proceso de transformación de Nou Llevant, que ha pasado de ser uno de los barrios más castigados, a convertirse en una de las zonas más caras de Palma.

Rafael Nadal suele acudir con frecuencia a la sede su fundación, para hablar con los profesionales y los proyectos que se desarrollan, así como para estar cerca de los niños a los que se les presta ayuda.

Una de los actos que se han organizado con motivo de este décimo aniversario ha sido una actividad de debate y análisis, en el que han intervenido varios profesionales de asistencia social. Han coincidido en lo importante que supone para muchas familias con pocos recursos contar con un espacio seguro, donde se pueden desarrollar actividades culturales, deportivas y de formación.

Todos los presentes coincidieron en que el objetivo es que seguir creciendo e ir aumentando en un futuro el número de actividades. La Fundación Rafa Nadal cuenta con otras dos sedes, una en Valencia y otra en Madrid. Están ubicadas en barriadas donde viven muchas familias que atraviesan una difícil situación económica. El objetivo es ir ampliando la red de ayuda, creando sedes en otras ciudades.