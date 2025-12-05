Descubre aquí cuántos empleos crea el reciclaje en tu pueblo: Mallorca estrena su Calculadora Social
Esta nueva herramienta digital permite conocer, municipio a municipio, cuántas toneladas se reciclan y cuántas horas de empleo social generan esos residuos
TIRME y Fundació Deixalles han lanzan una herramienta pionera para visibilizar el impacto social del reciclaje en Mallorca. Se trata de la Calculadora Social, una nueva herramienta digital que permite a los ciudadanos y ciudadanas de Mallorca conocer el impacto social directo del reciclaje de envases en su municipio.
A través de esta aplicación, cualquier persona puede saber cuántas toneladas de envases se han recogido en su localidad durante el año y cuántas horas de trabajo se han generado gracias a su tratamiento —unas horas que corresponden a empleos ocupados por personas con contratos de inserción laboral, es decir, personas en situación de vulnerabilidad que encuentran en Deixalles una oportunidad para reincorporarse al mercado laboral.
Esta iniciativa tiene como objetivo visibilizar la conexión entre el gesto cotidiano de separar residuos y la creación de oportunidades sociales reales, poniendo en valor un modelo de economía circular y solidaria.
Según los impulsores del proyecto, la Calculadora Social pretende "acercar a la ciudadanía el impacto positivo del reciclaje más allá de la sostenibilidad ambiental, mostrando también los beneficios sociales que genera en el territorio".
La herramienta está disponible en línea a través del siguiente enlace:
https://deixalles.org/calculadora/calculadora.php
Además, la Calculadora Social se actualizará anualmente con los datos de recogida selectiva de cada municipio de Mallorca.
