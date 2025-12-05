Comida preparada del supermercado en Mallorca: ¿Se están quedando obsoletas las cocinas de casa?

El mercado de platos preparados está en pleno auge. Cada vez más supermercados apuestan por la comodidad de ofrecer comidas calientes listas para consumir. El director de Mercadona incluso ha insinuado que la cocina doméstica podría desaparecer, algo que para muchos sería casi una catástrofe.

La nueva gastronomía está justo al lado de las cajas registradoras. Detrás de vitrinas de cristal y en los estantes refrigerados, se encuentran los platos preparados: desde paella, tortilla de patatas, croquetas de jamón o sopa de lentejas, hasta ensaladas, hamburguesas, pollo teriyaki y sushi. Clásicos españoles y tendencias internacionales, seleccionados por los expertos de Mercadona. Aunque la cadena valenciana no inventó esta tendencia, sí es una de las grandes pioneras en España. Su filosofía: “¿Por qué cocinar si Mercadona puede hacerlo por ti?”

Juan Roig, fundador de la compañía, lo dejó claro en la última junta de accionistas: “A mediados del siglo XXI, las cocinas desaparecerán de los hogares privados”. Según él, la oferta de platos listos para comer reemplazará a la cocina tradicional. En este contexto, los 40 platos de Mercadona se convierten en el nuevo estándar de la gastronomía española.

Para hacerlo realidad, Mercadona invierte fuerte. La nueva tienda de Sa Pobla, inaugurada el 24 de noviembre, ocupa 1.400 metros cuadrados y ha supuesto una inversión de siete millones de euros. Aunque ya existía un Mercadona en la localidad, la nueva instalación permite incorporar la sección de platos preparados, como ocurre en otras tiendas de la isla, del continente e incluso en Portugal. Actualmente, 43 de las 47 tiendas de Baleares cuentan con su “cocina” propia, y a nivel nacional, unas 1.400 tiendas ofrecen este servicio.

Paula Serra, responsable de comunicación de Mercadona para Baleares y Murcia, asegura que ella misma recurre a los platos listos para comer: “Saben como hechos en casa”. La apuesta por este tipo de alimentos responde también a cambios en la sociedad: familias más pequeñas, horarios complicados y menos tiempo para cocinar han incrementado la demanda de soluciones rápidas.

Competencia para los menús del día

Comer fuera sigue siendo habitual en España, donde los bares y restaurantes ofrecen el tradicional “menú del día”: dos platos, postre y bebida. Según “Hostelería de España”, cuesta de media 14,20 euros, frente a 12,80 hace tres años. En Mallorca, la media alcanza los 16 euros. Los restaurantes locales pierden clientes, y algunos se limitan a ofrecer solo un plato principal. Alfonso Robledo, vicepresidente de la asociación de restauradores CAEB, señala que los platos preparados de los supermercados son una de las causas.

En Mercadona, un plato caliente cuesta desde cuatro euros. Además, muchas tiendas ofrecen microondas y mesas para comer allí mismo, lo que atrae a familias, trabajadores y grupos de jóvenes. La experiencia de “comer en el supermercado” se ha vuelto cotidiana.

Desde 2018, Mercadona ha ampliado su oferta de platos preparados. Los proveedores entregan los alimentos casi listos y empleados formados terminan la preparación en el supermercado. Esto forma parte de la jornada laboral, pero nadie se dedica exclusivamente a ello.

Según datos del Ministerio de Agricultura, el consumo de platos preparados creció un 5,8 % en los primeros siete meses de este año. Esto incluye platos refrigerados o congelados, presentes en los supermercados desde hace décadas. Pero, ¿significa esto que las cocinas desaparecerán, como predice Roig?

El valor cultural de la cocina

Joana Vilanova, de la empresa de diseño de cocinas y baños “Estils i Formes”, no cree en el fin de la cocina doméstica. “Los jóvenes valoran mucho tener una cocina amplia y bien equipada. Incluso sin ser chefs, pueden preparar buenos platos gracias a la tecnología moderna”.

Para Vilanova, la cocina sigue siendo un lugar de encuentro y convivencia: se cocina, se come, los niños hacen los deberes, la familia se reúne. También se preocupa por el exceso de envases que generan los platos preparados, algo difícil de conciliar con la sostenibilidad.

La vivienda moderna

Peter Germann, de la inmobiliaria Domus Vivendi, tampoco ve probable que las viviendas prescindan de cocina. En su proyecto “Mío” en Palma, los microapartamentos cuentan con una pequeña kitchenette con microondas y fregadero, mientras que la cocina completa está en áreas comunes. La idea no es cocinar un menú de seis platos cada día, sino ofrecer un espacio funcional y social.

La obligación de tener cocina también es legal: sin ella, las autoridades no aprueban el apartamento. Aun así, muchos residentes valoran más la piscina o el gimnasio que la cocina.

Un debate abierto

Aunque las cocinas no desaparecerán de inmediato, expertos y periodistas alimentarios temen las consecuencias de depender únicamente de los platos preparados. Mikel López Iturriaga advierte de una “catástrofe” cultural: se perdería parte del patrimonio gastronómico y, con él, la libertad de decidir qué comer y cómo prepararlo.

Aun así, la oferta de Mercadona todavía tiene limitaciones: escasa variedad vegetariana y vegana, y predominio de un catálogo estandarizado en toda España. Aunque hay algunas adaptaciones regionales, la oferta sigue siendo limitada.

Por todo esto, López Iturriaga insta a la sociedad a defender la cocina doméstica: “No podemos entregar nuestra alimentación completamente a la industria, aunque los platos preparados sean sabrosos”.