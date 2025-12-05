El Colegio Sueco afina en la Seu los últimos preparativos para la celebración de Santa Lucía

La Catedral de Mallorca ha acogido este mediodía el ensayo general del tradicional concierto de Santa Lucía del Colegio Sueco de Palma, uno de los actos navideños más singulares y esperados en la ciudad. A las 13.20 horas, los alumnos han comenzado a ensayar en el interior del templo, donde las voces infantiles han resonado entre las naves góticas mientras profesores y personal del centro ultimaban detalles de la puesta en escena.

Durante más de una hora, los estudiantes, desde los más pequeños hasta los mayores de 3º de ESO, han practicado la procesión de entrada, la organización del coro y parte del repertorio que interpretarán el próximo viernes 12 de diciembre, cuando la Seu volverá a llenarse para celebrar esta festividad de raíces escandinavas. El movimiento de grupos, la colocación por edades y la coordinación de los llamados “niños estrella”, que acompañan a la figura central de Lucía, han centrado gran parte de la sesión.

La celebración de Santa Lucía, profundamente arraigada en la comunidad sueca y cada vez más integrada en el calendario prenavideño de Palma, reunirá este año a 140 alumnos, que interpretarán villancicos en sueco, catalán, castellano e inglés, según la programación oficial del centro.

La cita principal tendrá lugar el viernes día 12 a las 20 horas, con apertura de puertas a las 19.15, un horario que cada año congrega a centenares de familias, curiosos y amantes de la música coral.

Pero el espíritu de Santa Lucía se extenderá por toda la ciudad durante los próximos días. El domingo, algunos alumnos y solistas actuarán al finalizar la misa en la Parròquia de Sant Francesc de Paula, en la calle General Riera. El jueves, los estudiantes de 3º de ESO llevarán su repertorio a Plaza Gomila, en una actuación organizada por Gomila Activa. Y el propio viernes, antes del concierto en la Seu, habrá actuaciones en Palma Bread, en Santa Catalina, y en Rialto Living, en Sant Feliu, protagonizadas por solistas y alumnos de Primaria.

Todas estas actuaciones conforman una semana de celebraciones que el colegio prepara con minuciosidad y que se ha convertido en una forma de compartir la tradición sueca con la ciudad, desde pequeños recitales de proximidad hasta el gran concierto en la Catedral.

Con el ensayo de hoy, la organización da por encarrilados los preparativos para una de las postales navideñas más características de Palma: la entrada de Lucía con su corona de velas y el coro entero interpretando 'Sankta Lucia' en un ambiente de luz tenue y emoción contenida. La Seu se prepara ya para volver a brillar el próximo viernes.