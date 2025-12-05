Cinco planes para hacer en familia estas navidades en Palma

La época navideña es el momento perfecto para pasar más tiempo con la familia y hacer planes divertidos junto a los más pequeños de la casa. En un marco donde la ilusión se mezcla con las tradiciones, hay planes que ya forman parte de las costumbres de cada casa.

En este sentido, Palma se convierte en un escenario perfecto, con planes para todos los gustos y con un programa de actividades diverso. Estos son 5 de los planes que puedes hacer en familia durante estas fiestas en la ciudad:

Una tarde en la pista de hielo

Patinaje sobre hielo, en la pista situada en la calle Eusebio Estada, 29. Se inauguró el 21 de noviembre y está abierta todos los días hasta el 7 de enero de 2026 de 10:00 a 22:00 horas.

Los menores deben ir acompañados y es obligatorio el uso de guantes.

Vuelta por los mercadillos típicos

Ruta por los mercadillos navideños de la Plaza Mayor, la Rambla y el Parc de Ses Estacions. Estos puestecitos se pueden visitar hasta el 7 de enero, de lunes a domingo de 10 a 21 horas.

Cita con los ayudantes de los Reyes Magos

Para vivir en primera persona la magia de la Navidad, los más pequeños de la familia podrán conocer a los pajes reales y sacarse una foto con ellos. Circularán por la ciudad durante todas estas fechas señaladas:

27 de diciembre: De 11 a 14 horas en la Iglesia de Santa Catalina de Sena ( Carrer de Sant Miquel ).

De 11 a 14 horas en la ( ). 28 de diciembre : De 17 a 20 horas en el Passeig del Born, en la Avinguda de Jaume III y calle Bonaire .

: De 17 a 20 horas en el en la y . 2 de enero: De 17 a 19 horas en calle Blanquerna , en la Plaça de Santa Pagesa y en la Plaça de París .

De 17 a 19 horas en , en la y en la . 4 de enero: De 16 a 19 horas en el Parc de les Estacions.

Paseo por la ciudad iluminada

Uno de los planes indispensables es la vuelta por el centro de la ciudad para ver las luces y el ambiente navideño. En todas las postales, año tras año, destacan las luces del Passeig del Born, que ya se han convertido en un emblema de la navidad de Palma, pero uno de los planes más fantásticos es recorrer la ciudad y descubrir callejuelas iluminadas. También se recomienda visitar el nuevo Paseo Marítimo iluminado.

Para los que aman la magia

Para los más fantasiosos, llega el Circo Alegría y presenta el Circo de la luz 2025, un show lleno de magia navideña, artistas internacionales, acrobacias, efectos tecnológicos, coreografías coloridas, que dejaran a grandes y pequeños fascinados. El espectáculo estará en la Gran Carpa de Son Fusteret desde el 5 de diciembre de 2025 hasta el 4 de enero de 2026. Habrá funciones en diferentes horarios que pueden consultarse en su web oficial y el precio de la entrada será 16,50 euros.