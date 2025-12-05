Baleares se prepara para la epidemia de gripe: Salud podría activar hasta 215 camas para responder a los ingresos hospitalarios

El Servei de Salut (IB Salut) de Baleares podrá activar hasta 215 camas adicionales durante las próximas semanas para afrontar el incremento de actividad asistencial y de ingresos derivados del aumento de virus respiratorios, especialmente en un contexto en el que las islas han entrado en fase epidémica de gripe un mes antes de lo habitual. Este adelanto, que según algunos expertos hacía casi 20 años que no ocurría, ha obligado a reforzar la preparación a nivel sanitario ante un posible repunte de gripe en plenas fiestas navideñas, cuando los contagios podrían multiplicarse debido a las comidas familiares, de empresa y a las reuniones festivas.

La activación de estas camas, han explicado desde el IBSalut, se llevará a cabo de forma escalonada en función de las necesidades y de la presión a la que esté sometido el sistema asistencial en ese momento. Así, entre fase y fase de la apertura de camas, no se descarta que algún servicio de urgencias se vea tensionado durante unas horas o un par de días.

La medida forma parte del Plan de Contingencia -o Plan de Invierno- que se pone en marcha cada diciembre y que prevé la coordinación entre hospitales, atención primaria y el SAMU 061 para garantizar la capacidad asistencial. La apertura de estas camas supondrá la contratación de profesionales de distintas categorías, entre ellos médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y celadores.

En total, los hospitales públicos podrán incorporar 70 camas en Son Espases, 57 en Son Llàtzer, 9 en Manacor, 20 en Mateu Orfila y 19 en Can Misses. Además, el Hospital Sant Joan de Déu, vinculado a la red hospitalaria pública, abrirá y dispondría de otras 40 camas adicionales.

El plan contempla también refuerzos específicos en atención primaria. La Gerencia de Atención Primaria de Mallorca habilitará un equipo adicional del SUAP para la atención domiciliaria entre el viernes por la tarde y el lunes por la mañana, formado por un médico, una enfermera y un conductor.

Entre las acciones previstas se incluyen agilizar altas hospitalarias, reforzar los servicios de diagnóstico, incrementar la contratación durante festivos, reducir temporalmente la programación quirúrgica para liberar camas, potenciar la hospitalización a domicilio y, si es necesario, derivar pacientes a centros concertados. El SAMU 061 coordinará posibles derivaciones entre hospitales en momentos de alta presión asistencial.

"Ahora es importante tener responsabilidad colectiva"

Rocío Amézaga, subdirectora de Atención Hospitalaria y Salud Mental, advierte en base a su experiencia profesional de las posibles complicaciones que pueden derivarse en caso de contraer la gripe: "Para la mayoría de gente suele ser un catarro, algo más banal. Pero para otras personas puede ser algo muy grave, ya que el virus puede descompensar enfermedades que esa persona tenga ya de base".

Amézaga explica que personas con patologías previas, ya sean enfermedades del corazón, del riñón o de los pulmones, entre otras, tienen más riesgo de sufrir complicaciones si se contagian. "Eso no quiere decir que a todo el mundo le vaya a pasar algo grave, pero sí que tienen que ir con más cuidado. Es muy importante que tengamos responsabilidad colectiva estas próximas semanas", señalaba la profesional.

Este grupo de personas con enfermedades de base se suma a los niños más pequeños, a las personas mayores y a las personas inmunodeprimidas como los sectores poblacionales de más riesgo. "Si tienes síntomas, es importantísima la mascarilla. Al igual a ti no te pasará nada, pero a otra persona le puede costar la vida. También hay que mantener las distancias si tenemos síntomas pero, sobre todo está la vacunación. Si nos vacunamos ahora, tenemos tiempo para que la vacuna cuando llegue el pico en Navidades pueda hacer efecto. La vacuna no te hace inmune al 100%, lo que hace es que en algunas personas no aparezcan síntomas y en otras disminuye la gravedad", ha explicado Amézaga.

Baleares entra en fase epidémica de gripe antes de tiempo

La consellera de Salud, Manuela García, confirmaba ayer que Baleares acaba de iniciar la fase ascendente de la onda epidémica de gripe, con una incidencia de 37,3 casos por cada 100.000 habitantes, ligeramente por encima del umbral epidémico fijado en 36 casos. La situación se adelanta aproximadamente un mes respecto a lo habitual, ya que el inicio de la fase epidémica suele registrarse en enero.

Si la tendencia continúa, el pico de máxima incidencia se prevé para finales de diciembre, coincidiendo con las fiestas navideñas. Por este motivo, Salut recomienda el uso de mascarilla en espacios cerrados y concurridos, especialmente en personas con síntomas respiratorios, y en entornos vulnerables como hospitales, centros de salud o residencias. No obstante, la obligatoriedad de su uso "no está contemplada en ninguno de los escenarios", señaló la consellera.

Vacunación y medidas de prevención

El Servei de Salut y la conselleria insisten en la importancia de la vacunación para prevenir complicaciones respiratorias, especialmente en personas vulnerables. También recuerda la necesidad de mantener medidas de higiene, usar mascarilla en caso de síntomas y reducir las interacciones sociales cuando sea posible.

En casos de sintomatología leve, se recomienda acudir a las urgencias de atención primaria, que disponen de capacidad para resolver cuadros leves y derivar al hospital únicamente cuando existan signos de complicación.