“Alemania ha invadido Mallorca”: un humorista alemán desata la polémica durante su gira

En su gira de monólogos, el cómico provoca risas y críticas al bromear sobre la presencia alemana en la isla: "Mallorca es la pequeña Alemania"

Duna Márquez

Palma

Un humorista alemán ha provocado un aluvión de reacciones con un vídeo de su gira de monólogos por Estados Unidos, en el que hace declaraciones controvertidas sobre los alemanes en Mallorca. Durante su espectáculo, el cómico se refirió a la isla como “la pequeña Alemania”, asegurando que se ha convertido en una extensión cultural de su país: “De verdad que lo es. Es como ir al estado número 17 de Alemania”, bromeó ante el público.

"Dadnos Mallorca y estaremos contentos"

En su monólogo, el artista explicó que “el sitio más reciente que Alemania ha invadido es Mallorca” y que la presencia germana ha transformado la isla: “Todo el mundo habla alemán ahí. La música es muy alemana, ya no se escucha el ‘cha-cha-cha’, no hay más de eso. Españoles, deberíais estar agradecidos de que ya no podemos invadir ningún sitio. No vamos a invadir más países, pero dadnos Mallorca y estaremos contentos”.

El vídeo ha generado tanto risas como críticas. Mientras algunos seguidores celebran la ironía y el humor negro del monologuista, otros consideran que sus comentarios son una forma de trivializar la gentrificación y la masificación turística en Mallorca.

Noticias relacionadas y más

La isla, conocida por su mezcla de culturas y su gran afluencia de turistas alemanes, vuelve a ser protagonista en canales internacionales, esta vez a raíz del humor polémico de un artista extranjero, que ha logrado viralizar su comentario gracias a las redes sociales y al interés por la percepción de Mallorca desde el extranjero.

Comida preparada del supermercado en Mallorca: ¿Se están quedando obsoletas las cocinas de casa?

El Govern aprueba el encaje legal que permite el traslado de residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca

Descubre aquí cuántos empleos crea el reciclaje en tu pueblo: Mallorca estrena su Calculadora Social

