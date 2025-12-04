Dónde viajar por menos de 100 euros desde Mallorca en enero de 2026

Viajar en temporada baja sigue siendo el gran truco para volar barato desde Mallorca, y el último fin de semana de enero (del 30 de enero al 1 de febrero de 2026) se presenta como una oportunidad perfecta para encontrar vuelos internacionales por debajo de los 100 euros ida y vuelta. Con dos meses de antelación, una ventana que suele ofrecer los mejores precios fuera de las grandes campañas vacacionales, Europa se convierte en un abanico de escapadas accesibles para todos los bolsillos.

El Reino Unido vuelve a ser uno de los destinos estrella para una escapada exprés desde Palma. Londres puede visitarse por apenas 40 euros, una cifra que hace difícil resistirse a un fin de semana de museos, mercados o musicales. Bristol, Glasgow, Mánchester y Edimburgo también aparecen en precios sorprendentemente bajos —todos por debajo de los 90 euros—, convirtiendo la isla británica en uno de los territorios mejor conectados para quien disfruta de las grandes ciudades invernales.

Viajes de fin de semana por Europa desde Mallorca

Italia, habitual favorita del público mallorquín, ofrece igualmente una colección de destinos irresistibles por muy poco dinero. Bolonia por 42 euros o Milán por 49 euros son propuestas casi impulsivas, ideales para un viaje dedicado a la gastronomía. Roma y Nápoles, ambas por debajo del límite de los 100 euros, completan una lista que invita a perderse por calles históricas, plazas animadas y trattorias acogedoras.

El mapa alemán es, probablemente, el más sorprendente por cantidad y variedad de ciudades disponibles a precios bajos. Düsseldorf, Colonia, Núremberg, Memmingen o Baden-Baden rondan los 40–60 euros, mientras que destinos como Hamburgo, Bremen, Münster o Fráncfort del Meno se sitúan en la franja de 70 a 80 euros. Incluso Berlín, la capital, permanece en la lista con tarifas por debajo de 100 euros, una oportunidad poco habitual para una ciudad que rara vez se encuentra tan económica.

Quienes prefieren ciudades cercanas pero con personalidad propia encontrarán opciones muy accesibles en el Benelux y Francia. Eindhoven y Bruselas permanecen por debajo de los 60 euros, mientras que Lyon, Toulouse y Grenoble —entre los 68 y los 91 euros— permiten disfrutar de la gastronomía francesa, museos y barrios históricos sin necesidad de hacer grandes inversiones.

El centro y este de Europa también se suman a la tendencia de precios bajos, con destinos perfectos para combinar historia, arquitectura y buen momento gastronómico. Viena aparece por 71 euros, Varsovia por 82, Bucarest por 83 y Sofía por 86. Wroclaw, Cracovia y Praga completan el triángulo más romántico del invierno centroeuropeo, todas por debajo de los 95 euros.

Portugal y los países nórdicos ofrecen dos caras opuestas del invierno, pero ambas igual de económicas. Lisboa y Oporto se mantienen en la franja de los 86–91 euros, una gran opción para quien busca clima suave y tardes de cafés y miradores. En cambio, Copenhague, disponible por 96 euros, propone un fin de semana mucho más norteño, donde el diseño, la arquitectura contemporánea y las calles iluminadas por velas se convierten en el plan perfecto.

Consejos para ahorrar viajando desde Mallorca

El truco para aprovechar estas tarifas no está solo en encontrar el vuelo, sino en saber gestionarlo. Los billetes más baratos suelen incluir únicamente equipaje de mano, por lo que conviene revisar medidas y evitar suplementos inesperados. También es recomendable comprobar los precios del transporte entre el aeropuerto y el centro, que en algunas ciudades pueden superar incluso el coste del propio vuelo. Elegir un alojamiento céntrico y definir dos o tres planes esenciales ayuda a aprovechar el viaje exprés sin estrés.