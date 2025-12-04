La UIB defiende ante la ONU la descolonización del Sáhara Occidental

La Universitat de les Illes Balears intervino ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU dedicada a los procesos de descolonización celebrada en Nueva York para exponer la situación jurídica del Sáhara Occidental y reclamar el respeto a los derechos del pueblo saharaui.

Según informó la institución, la delegación universitaria encabezada por el vicerrector de Relaciones Internacionales Solidaridad y Justicia Global, Pau de Vílchez, presentó ante representantes diplomáticos de diversos países el estado actual del derecho internacional sobre el territorio saharaui y subrayó la vigencia del derecho a la autodeterminación. Acompañado por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, De Vílchez recordó el 50 aniversario de dos hitos decisivos: la Marcha Verde y la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia que en 1975 concluyó que Marruecos no tenía ningún título legal sobre el territorio, lo que, según la UIB, continúa siendo un fundamento esencial del debate jurídico y político en la ONU. La UIB destacó que su intervención busca reforzar el compromiso académico con la defensa del derecho internacional y con la denuncia de situaciones que afectan a la estabilidad y a los derechos fundamentales de las poblaciones sometidas a procesos inconclusos de descolonización.