Salut abonará en diciembre 13,8 millones de euros en atrasos de carrera profesional del personal sanitario

El Servicio de Salut de Baleares pagará, en la nómina del mes de diciembre, un total de 13,8 millones de euros en concepto de atrasos de la carrera profesional a los trabajadores del sistema sanitario público para el período comprendido entre el 1º de agosto de 2020 y el 31 de agosto de 2021. Cabe recordar que el Govern reactivó su carrera profesional en el mes de agosto de 2024, cuando abrió la convocatoria del proceso extraordinario de carrera profesional del Servicio de Salud, que estaba congelada desde 2018, y que fue aprobada por la Mesa Sectorial de Sanidad por unanimidad el 2 de julio de 2024.

El pago de atrasos hasta el mes de agosto de 2021 beneficiará a más de 7.000 profesionales de todas las categorías sanitarias que tienen reconocido algún nivel de carrera profesional por este reconocimiento extraordinario de deuda histórica.

Pagos 2024

Este pago se añade a lo que se hizo en la nómina de diciembre de 2024, de 16 millones de euros, correspondientes al período de julio de 2018 a julio de 2020, que benefició a 5.000 profesionales del Servicio de Salud. Así, el Servicio de Salud habrá pagado ya los retrasos correspondientes entre julio de 2018 y agosto de 2021.

El nuevo acuerdo de carrera profesional alcanzado en 2024 contempla dos procedimientos: una convocatoria extraordinaria para el período 2018-2022 y una convocatoria simplificada para los años 2023, 2024 y 2025. El procedimiento simplificado de carrera profesionales se tramita de forma paralela al correspondiente nivel extraordinario y los profesionales ya han podido presentar.

El acuerdo global de carrera profesional supondrá el pago de un total de 189,9 millones de euros. De éstos, 149,8 millones de euros corresponden a los retrasos originados en el período 2018–2024, mientras que los 40,1 millones de euros restantes corresponden a la reactivación de la carrera profesional. Actualmente, en el Servicio de Salud existen 9.648 profesionales con la carrera profesional reconocida.

Satse demanda al IB-Salut

Por otro lado, el sindicato de enfermería Satse ha presentado una demanda contra el IbSalut, al que acusa de haber incumplido los compromisos retributivos y organizativos recogidos en los acuerdos de diciembre de 2022. Según informa el sindicato, la demanda afecta a colectivos de enfermeras y fisioterapeutas y llega tras múltiples solicitudes y reclamaciones administrativas sin respuesta efectiva.

Satse señala que el IbSalut no ha aplicado la revisión y homologación de complementos retributivos, especialmente el valor de la noche y el festivo en hospitales, pese a que debía estar implantado desde enero de 2024. La falta de cumplimiento también ha incluido el festivo especial en jornada ordinaria en el 061 y el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP).

El sindicato considera que "la inacción demuestra un profundo desprecio hacia la labor de la enfermería".Otra cuestión incluida en la demanda es la ausencia de creación efectiva de los puestos de mandos intermedios, funciones que muchos profesionales desempeñan sin nombramiento oficial y cobrando solo a través de productividad.

Satse critica que nunca se haya iniciado el estudio y la negociación de un acuerdo que regule la actividad y las condiciones de trabajo del SUAP, especialmente en materia organizativa y asistencial