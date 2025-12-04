El PSIB registra en el Parlament y el Consell de Mallorca la ley de movilidad sostenible presentada en junio por el PP

El PSIB-PSOE ha decidido activar por su cuenta la tramitación de la futura Ley de Regulación de l’Afluència de Vehicles i Mobilitat Sostenible de Mallorca, registrando en el Parlament y en el Consell el mismo texto que el PP presentó públicamente el pasado 13 de junio, el cual, según los socialistas, no ha avanzado desde entonces. El texto presentado reproduce "en más de un 90%" la propuesta inicial de los populares, a la que se han añadido solo precisiones orientadas a reforzar su carácter de movilidad sostenible.

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernàndez, ha explicado que el movimiento responde a la inacción del actual gobierno insular. "Llevan tres años sin tomar ninguna medida, y después de seis meses de presentar la ley no tenemos nada", ha señalado, cuestionando si esta falta de avances se debe "a incompetencia o a no molestar a ciertos intereses". El objetivo declarado del PSIB es que la normativa pueda entrar en vigor de cara al próximo verano para aliviar "los atascos en la red viaria de Mallorca".

Fernàndez ha afirmado además que el proyecto registrado "representa a la mayoría de la ciudadanía" y ha advertido que no debería quedar bloqueado únicamente porque "no gusta a la extrema derecha", en referencia a la negativa reiterada de Vox a apoyarlo.

En el ámbito insular, la portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha insistido en la necesidad de que la ley avance cuanto antes, subrayando que se trata de una herramienta que "ayuda a descongestionar". Cladera ha recordado que el PP insiste en reclamar nuevas carreteras mientras vuelve a pedir reuniones con el Gobierno central "con un listado que ni siquiera han consensuado con el resto de fuerzas". Según ha dicho, la propuesta normativa presentada por el presidente insular, Llorenç Galmés, "no ha registrado ningún avance desde junio", a pesar de que entonces aseguró que quería negociar el texto con la oposición ante la falta de apoyos de Vox. "Estamos en diciembre y no hemos visto ningún progreso; no sabemos si por miedo o por otros intereses", ha afirmado.

El conseller socialista Jaume Mateu ha precisado que el proyecto presentado ahora es "en un 90%" el mismo que el Consell dio a conocer hace seis meses. Las modificaciones introducidas, ha explicado, buscan adaptar la ley a las necesidades actuales de la isla, incorporando medidas de fomento de la movilidad activa -a pie y en bicicleta- y del transporte público. El texto también menciona la conveniencia de culminar el traspaso de competencias de transporte público al Consell, impulsar planes municipales de movilidad sostenible y explorar vías de financiación estable mediante el Impuesto del Turismo Sostenible.