Baleares registró una leve caída de población efectiva en septiembre de 2025, con un descenso del 0,03 %, debido principalmente a la disminución de visitantes en Ibiza

La presión humana aumentó en septiembre en Mallorca / GUILLEM BOSCH

EFE

Palma

Baleares registró una población efectiva media en septiembre de 1.817.710 personas, entre residentes y visitantes, lo que representó un descenso del 0,03 % respecto a 2024, una leve caída debido exclusivamente a la bajada en Ibiza, porque la presión humana aumentó en Mallorca, Menorca y Formentera.

Según el índice de presión humana elaborado por el Instituto de Estadística de Baleares (Ibestat), el promedio de población real en Ibiza durante septiembre fue de 258.481 personas, un 5,77 % menos que en el mismo mes del año pasado.

En Mallorca había de media cada día de septiembre 1.360.577 personas, un 0,73 % más que el año anterior; en Menorca se alcanzaron las 172.192 personas de promedio, un 2,19 % más; y en Formentera el crecimiento interanual fue del 6,18 %, hasta las 26.460 personas.

En el cuatrimestre de mayor presión humana del año, de junio a septiembre, la media diaria de población efectiva en 2025 se ha reducido un 0,13 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El máximo de septiembre, cifrado en 1.862.698 personas para el conjunto del archipiélago, superó en un 0,23 % el del año pasado, mientras que había bajado en los tres meses precedentes.

En Mallorca, este máximo mensual se incrementó un 1,04 %, subió un 1,52 % en Menorca y casi un 5 % en Formentera, mientras que en Ibiza se redujo un 3,33 % respecto a septiembre de 2024.

