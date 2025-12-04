Salud
Premios contra el cáncer y ayudas a la investigación en Can Tàpera
La AECC y la UIB organizan una jornada con 120.000 euros para proyectos científicos
La Asociación Española Contra el Cáncer en Balears y la Universitat de les Illes Balears (UIB) celebraron ayer la jornada Balears Contra el Càncer: “Reconocimiento y futuro de la investigación”, en la que se entregaron los VIII Premios Balears Contra el Cáncer y las Ayudas a la Investigación AECC 2025, con más de 120.000 euros en apoyo a proyectos locales. Estudiantes finalistas presentan sus trabajos de fin de grado y de fin de máster sobre concienciación, apoyo al paciente e investigación oncológica. Durnte el transcurso del acto, al que asistió la consellera de Salud, Manuela García, se premiaron las mejores investigaciones en dos categorías y se reconocieron tres ayudas: a Margalida Mascaró (110.000 euros), Paula Goméz (7.100 euros) y Alba Rosselló (3.400 euros).
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por temperaturas bajo cero
- El nuevo chófer de Prohens se estrelló él solo a la salida del aeropuerto de Palma con el coche oficial
- El caso de Eduardo Galindo, el mallorquín que dejó un puesto fijo en Amazon para estudiar en un campus sin profesores ni clases
- Estos son los alcaldes que más cobran de Baleares
- Querella contra la mano derecha de Prohens por apartar a funcionarios para colocar a un allegado
- Tarifa única para taxis en Mallorca: esto es lo que cuesta realmente ahora cada viaje
- ¿Cuándo podría llegar la nieve a Mallorca? Esto es lo que dice la Aemet
- Mallorca conserva todavía cincuenta hostales que resisten en la era del lujo