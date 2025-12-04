Premios contra el cáncer y ayudas a la investigación en Can Tàpera

La Asociación Española Contra el Cáncer en Balears y la Universitat de les Illes Balears (UIB) celebraron ayer la jornada Balears Contra el Càncer: “Reconocimiento y futuro de la investigación”, en la que se entregaron los VIII Premios Balears Contra el Cáncer y las Ayudas a la Investigación AECC 2025, con más de 120.000 euros en apoyo a proyectos locales. Estudiantes finalistas presentan sus trabajos de fin de grado y de fin de máster sobre concienciación, apoyo al paciente e investigación oncológica. Durnte el transcurso del acto, al que asistió la consellera de Salud, Manuela García, se premiaron las mejores investigaciones en dos categorías y se reconocieron tres ayudas: a Margalida Mascaró (110.000 euros), Paula Goméz (7.100 euros) y Alba Rosselló (3.400 euros).