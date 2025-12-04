La Policía protege en Palma a 1.500 mujeres, pero solo 25 con pulsera

Las unidades especializadas de la Policía Nacional y la Policía Local protegen solo en Palma a unas 1.500 mujeres víctimas de violencia machista, pero en solo 25 casos disponen de pulsera antimaltrato. Lo reveló ayer el jefe de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Palma, Eduardo Pérez, antes de la jornada, organizada por UGT, La violencia machista desde una mirada profesional.

Pérez apuntó al incremento de los dispositivos de control como una vía para mejorar la protección de las mujeres víctimas de violencia y se refirió expresamente al reciente caso de Costitx (Mallorca), en el que el agresor fue un maltratador reincidente que quebrantó una orden de alejamiento.

En el caso de Costix, el agente explicó que hay actitudes por parte de los maltratadores que son «difíciles de parar» e indicó que todavía es pronto para sacar conclusiones en relación a este caso, en manos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

«No siempre que suceden este tipo de desgracias necesariamente hay un fallo. Tenemos también que contemplar la posibilidad de que a veces hay determinadas actitudes que son imposibles de parar. Por mucho trabajo que se haga, es prácticamente imposible evitar según qué consecuencias», lamentó.

En este sentido, insistió en que las órdenes de protección, efectivamente, son más efectivas con controles telemáticos que sin ellos.

«Deberíamos ser todos constructivos y no ir a buscar el fallo. Hay que buscarlo, si lo ha habido, por supuesto, pero intentar sumar y ver qué se puede mejorar», indicó. El funcionario policial manifestó que, de media, cada agente atiende a un centenar de víctimas, por lo que hizo también un llamamiento para un incremento de las plantillas, a pesar de que en los últimos años la UFAM ha duplicado efectivos. La celebración de la jornada se produce, además, en un momento en que las oficinas de atención detectan casos de mujeres víctimas cada vez más jóvenes, incluso menores de edad.

Así lo explicó la psicóloga Noelia Gabaldón, de la Oficina de asistencia a las víctimas del delito del Ministerio de Justicia en Palma. Gabaldón, al mismo tiempo, alertó de que el miedo al agresor sigue siendo, por miedo a represalias, un freno a denunciar en «muchísimos casos».