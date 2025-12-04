Piden en Baleares 1.400 citas con el mismo contacto en la ITV

La Guardia Civil de Santa Eulària investiga a dos personas como presuntas autoras de un delito de estafa por un supuesto entramado de obtención fraudulenta de citas en el sistema de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Santa Gertrudis. Según la investigación, uno de los implicados actuaba como “conseguidor” y podría haberse lucrado ofreciendo gestiones irregulares a terceros.

Las pesquisas se iniciaron tras la denuncia del responsable de una de las estaciones de ITV, que llevaba tiempo detectando comportamientos anómalos en la reserva de citas, así como la presencia recurrente de un individuo que, sin mantener relación laboral con la entidad, se presentaba con frecuencia en las instalaciones y se comportaba como si formara parte de la plantilla.

Según han explicado desde la Comandancia en un comunicado de prensa, el denunciante advirtió también de la existencia de citas generadas con matrículas ficticias, una práctica que habría permitido a esta persona favorecer a determinados usuarios, adelantando vehículos en la cola o facilitando citas “rápidas” fuera del procedimiento habitual. Además, diversos clientes manifestaron haber accedido a la inspección a través de los servicios de este “conseguidor” e incluso señalaron la posible existencia de talleres clandestinos donde se recogían vehículos para su inspección sin seguir los cauces establecidos.

En el marco de la investigación, la estación de ITV de Santa Gertrudis facilitó a los agentes un informe detallado con las reservas asociadas al teléfono y al correo electrónico utilizados por esta persona. En dicho documento constan 665 citas en 2024 y 767 en 2025, todas vinculadas al mismo número de teléfono y a la misma dirección de correo electrónico, lo que reforzó las sospechas sobre la trama.

"Operaba de forma organizada"

Los agentes también comprobaron la existencia de autorizaciones de terceros que permitían al investigado gestionar citas en nombre de otros usuarios. Todas estas autorizaciones incluían otro teléfono de contacto, lo que apuntaría a que "operaba de forma organizada" y con la ayuda de, al menos, una segunda persona.

Ante el elevado volumen de reservas ligadas a un único teléfono, la Guardia Civil realizó consultas en bases de datos oficiales y logró identificar al titular de la línea asociada al correo electrónico empleado. Esta persona figuraba también como usuario en múltiples reservas y se sospecha que actuaba como ayudante del presunto “conseguidor”.

Con toda la información recopilada, la Guardia Civil de Santa Eulària investiga si los supuestos autores, además del presunto delito de estafa, podrían haber incurrido en un delito de daños informáticos y en otras posibles responsabilidades penales relacionadas con la manipulación del sistema de citas de la ITV.