La familia de odontólogos que ha transformado la salud dental en Mallorca

Hablar de Clínicas Udemax es hablar de una historia profundamente ligada a la evolución de la odontología en Mallorca. Desde los años setenta, la familia Martínez-Almoyna ha consolidado un proyecto que nació con vocación de servicio y que, con el paso de las décadas, se ha convertido en un referente para quienes buscan tratamientos dentales de calidad, acompañamiento profesional y soluciones diseñadas para durar.

El origen de esta trayectoria se remonta a 1976, cuando el doctor Emilio Martínez-Almoyna Rullán abrió la clínica Emardental. Formado como cirujano maxilofacial y estomatólogo, fue uno de los pioneros de su especialidad en la isla y supo trasladar a la práctica privada el mismo rigor que caracterizaba su trabajo en el ámbito hospitalario. Su visión integradora sentó las bases de un modelo que, con el tiempo, evolucionaría hacia centros multidisciplinares capaces de abordar cualquier problema de salud bucodental.

El Dr. Emilio Martínez-Almoyna Rifá, Dr. Emilio Martínez-Almoyna Rullán y Dra. Cristina Martínez-Almoyna Rifá / viphoto

Crecimiento, innovación y un modelo asistencial único

El aumento constante de pacientes y la necesidad de dar respuesta a casos cada vez más complejos llevaron a la apertura, en 1999, de la Clínica Udemax en las consultas externas del Hospital Juaneda Miramar. Este paso supuso un cambio significativo en el panorama odontológico de Palma: fue uno de los primeros centros donde convivían todas las especialidades, desde implantología hasta periodoncia, odontología conservadora, estética dental o prótesis avanzada.

La apuesta por la innovación continuó en 2005 con la creación de Arcdental, la clínica especializada en odontopediatría y ortodoncia. El objetivo era claro: ofrecer a los niños un espacio propio, adaptado a sus necesidades emocionales y clínicas, y garantizar una continuidad asistencial a medida que crecían. Esta visión preventiva y educativa ha permitido que muchas familias encuentren en Udemax un acompañamiento integral, desde la infancia hasta la edad adulta.

Un equipo multidisciplinar preparado para cualquier sonrisa

El Dr. Emilio Martínez-Almoyna Rifá y la Dra. Cristina Martínez-Almoyna Rifá, segunda generación de la familia, lidera el grupo manteniendo el mismo espíritu de excelencia. Junto a un equipo de más de 40 profesionales, continúan ampliando conocimientos, actualizando tratamientos y perfeccionando técnicas con el fin de ofrecer soluciones avanzadas, mínimamente invasivas y adaptadas a cada paciente.

La fuerza del equipo reside en su enfoque transversal. El diagnóstico se aborda de manera conjunta, con especialistas que analizan cada caso desde su área para proponer tratamientos eficientes y seguros. Esta coordinación interna es una de las claves que explica la confianza que tantas familias mallorquinas han depositado en Udemax a lo largo de los años.

Clínicas Udemax han sido pioneros en el uso de scanners y diagnósticos en 3D. / viphoto

Tecnología que marca la diferencia

Otro de los pilares del proyecto es la innovación tecnológica. Las clínicas han sido pioneras en la incorporación de herramientas digitales como escáneres intraorales, impresiones en 3D y sistemas de planificación virtual que permiten estudiar cada tratamiento con precisión milimétrica.

Esta tecnología no solo mejora el diagnóstico, sino que también facilita procedimientos menos invasivos, más predecibles y con tiempos de recuperación más breves. La combinación de experiencia clínica, recursos digitales y materiales de alta calidad garantiza que los tratamientos se adapten a las necesidades y expectativas de cada paciente.

Materiales y protocolos pensados para durar

La filosofía de Udemax se basa en ofrecer soluciones altamente fiables, por lo que la selección de materiales y técnicas es un aspecto esencial. Desde restauraciones estéticas hasta implantes o tratamientos de ortodoncia, se priorizan opciones que aseguren estabilidad, naturalidad y larga duración.

El compromiso con la calidad abarca también los protocolos de higiene y seguridad, actualizados permanentemente para garantizar un entorno clínico protegido y confortable. Este enfoque ha sido fundamental para consolidar una relación de confianza sostenida en el tiempo con sus pacientes.

Clínicas Udemax cuenta con un equipo cualificado de expertos en las distintas ramas de la Odontología y Estética facial. / viphoto

Atención personalizada y un cuidado que va más allá

Si algo distingue a Clínicas Udemax, más allá de su trayectoria y sus recursos técnicos, es la forma en que se relacionan con quienes confían en ellos. El trato cercano, la claridad en la información y el acompañamiento en cada etapa del tratamiento forman parte del ADN del grupo.

Cada paciente recibe explicaciones detalladas sobre su diagnóstico, las alternativas disponibles y los beneficios de cada opción, favoreciendo decisiones informadas y realistas. En el caso de los más pequeños, el equipo de odontopediatría incorpora técnicas psicológicas específicas para ayudarles a vivir la experiencia de forma positiva, creando hábitos saludables desde los primeros años.

Medio siglo cuidando sonrisas en Mallorca

Tras más de 50 años de historia, Clínicas Udemax mantiene intacto el objetivo que inspiró sus inicios: ayudar a las personas a sentirse bien con su salud bucodental y a disfrutar de una sonrisa sana y segura.Con una estructura multidisciplinar, tecnología avanzada y un equipo comprometido, el grupo sigue evolucionando para seguir siendo un referente en Palma.