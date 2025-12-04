Mercadona cambia sus horarios de diciembre en Mallorca: así abrirá en el puente de la Constitución y Navidad
La cadena de Juan Roig adapta sus horarios al puente de la Constitución, que este año cae en fin de semana
Mercadona cambia su política de apertura en festivos este diciembre, que llega con novedades en los horarios de sus supermercados en el puente de la Constitución y las fiestas de Navidad y Año Nuevo, lo que también afectará a los establecimientos de la cadena en Mallorca.
Desde septiembre, Mercadona mantiene en las islas su horario estándar de invierno:
- De lunes a sábado: de 9:00 a 21:30 horas
- Domingos y festivos: cerrado, salvo excepciones muy localizadas que la cadena recomienda consultar en su buscador de tiendas.
Puente de la Constitución: 6 y 8 de diciembre
El primer cambio destacado llega en el puente de la Constitución, con festivos el sábado 6 (Día de la Constitución) y el lunes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción).
Para el 6 de diciembre Mercadona cambia su política de cerrar en festivos y abrirá sus supermercados en Mallorca. Los horarios de sus supermercados durante el puente son los siguiente:
Sábado, 6 de diciembre
- Mercadona abre con su horario habitual en Mallorca: de 9:00 a 21:30 horas. La cadena ha confirmado que este día será laborable en la mayoría de sus más de 1.600 tiendas en España, salvo el País Vasco, donde permanecerán cerradas.
Domingo, 7 de diciembre
- En Mallorca, los supermercados de la cadena de Juan Roig seguirán la política general de la cadena: cerrado en domingo, pese a tratarse de un fin de semana de gran actividad comercial.
Lunes, 8 de diciembre
- Todos los Mercadona de España permanecerán cerrados, también en Baleares. La cadena mantiene su política de descanso en domingos y festivos en esta fecha.
Horarios de los Mercadona de Mallorca en Navidad y fin de año
Tras el puente, Mercadona mantiene en la isla su horario habitual de lunes a sábado de 9:00 a 21:30, con domingos cerrados, hasta la llegada de las fechas clave de Navidad.
Nochebuena y Navidad
- Miércoles 24 de diciembre (Nochebuena): horario reducido en Mallorca de 9:00 a 19:00 horas. Es un horario unificado para toda España con el objetivo de facilitar las compras de última hora, pero permitiendo a la plantilla adelantar el cierre.
- Jueves 25 de diciembre (Navidad): todos los supermercados Mercadona permanecerán cerrados, también en Mallorca.
- Viernes 26 de diciembre (Segona Festa de Nadal o Sant Esteve): es festivo en Cataluña y Baleares. Mercadona mantiene su política general de no abrir en festivos, así que lo esperable es que en Baleares también permanezcan cerrados ese día, salvo alguna excepción muy puntual
Nochevieja y Año Nuevo
- Miércoles 31 de diciembre (Nochevieja): de nuevo, horario especial de 9:00 a 19:00 horas en los supermercados de la isla.
- Jueves 1 de enero de 2026 (Año Nuevo): cerrado en toda la red de Mercadona, sin excepciones generales.
Aunque la compañía ha fijado estos criterios generales, Mercadona recuerda que puede haber alguna excepción muy puntual por tienda (por ejemplo, en zonas muy turísticas o centros concretos), por lo que recomienda revisar siempre el calendario actualizado a través del buscador de tiendas en su página web o su app.
