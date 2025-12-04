Antoni Maura, cien años de su muerte: "Maura fue el orador más brillante de su tiempo"

El próximo día 13 de diciembre se cumple el primer centenario de la muerte de Antoni Maura, el más importante político que ha tenido la isla de Mallorca, como demuestra que llegó a presidir el gobierno nacional hasta en cinco ocasiones.

Con motivo de este aniversario el Parlament balear esta tarde ha querido rendirle un homenaje, a través de una charla en la que se ha analizado la figura del histórico político liberal conservador.

En este acto de homenaje se ha contado con la intervención de tres personas que conocen muy bien la trayectoria personal de Maura. La mesa de debate la ha coordinado Luisa Cotoner, presidente de la Real Academia mallorquina de estudios históricos. Han intervenido en la charla Alfonso Pérez Maura de la Peña, tataranieto del político y secretario de la fundación que lleva su nombre; Antoni Marimón, historiador y autor del libro que explica la política colonial de Maura; y Manuel Oliver, historiador.

Maura destacó por varias facetas profesionales, pero por encima de todo pasará a la historia por su trayectoria como jurista y como político conservador. El político mallorquín murió en Torrelodones, en la finca de un amigo suyo, el día 13 de diciembre de 1925, donde había acudido a pintar. Se sintió indispuesto y sufrió un derrame cerebral, que le ocasionó su muerte. Sin embargo, dejó detrás una trayectoria política muy destacafda en una época muy complicada para la historia de España.

El acto de homenaje a Maura se ha celebrado en la sala de Plenos del Parlament / J.F.M.

En su exposición, su tataranieto resaltó su faceta como jurista y su defensa a favor del derecho foral balear, que convirtió en una norma que un siglo más tarde aún sigue vigente. Destacó que fue un político “honrado, que siempre aplicaba la moral por encima de todo para resolver los conflictos. Fue un hombre honorable y justo”, incidió.

Como político fue, sin duda, una de las figuras más destacadas de la historia del principio del siglo pasado, una época de grandes cambios y profundos conflictos. Antes de ser presidente del Gobierno ocupó el cargo de ministro de ultramar, cuya tarea principal fue la de administrar las colonias que todavía pertenecían a España y que iniciaban los conflictos para conseguir la independencia. Su familiar aseguró que siempre defendió la monarquía, basada en principios legales, antes que cualquier tipo de dictadura y ello le llevó a tener muchos conflictos. De hecho, llegó a ser objeto de hasta dos intentos de atentado de los que, por fortuna, llegó a salir ileso. Su familiar le definió como “un mallorquín y un español excepcional”, ya que pese a que se marchó de muy joven a Madrid para estudiar derecho y pasó en la capital la mayor parte de su vida profesional, “nunca olvidó su isla”. Su formación como abogado, según describió Pérez Maura, le convenció de que el ordenamiento jurídico “debía ser el bastión del Estado de Derecho”, principios que todavía están vigentes en estos momentos.

El profesor Marimón conoce muy bien la trayectoria y la personalidad del que ha sido, sin duda, el político mallorquín más importante de España. Destacó que como político liberal, nunca se sintió cómodo en la época de la dictadura de principios de siglo y detalló las profundas reformas que quiso llevar a cabo en las colonias, para evitar que se independizaran, pero que nunca contó con la aprobación del presidente del gobierno. Lo calificó como “el orador más brillante” de aquella época, en la que protagonizó históricos debates con sus opositores y planteó la posibilidad de que, si se hubieran aprobado sus reformas, la historia de España se hubiera desarrollado de otra manera.