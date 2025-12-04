Irene Montero señala a Palma como ejemplo de la crisis de vivienda en Europa: "¿Quién puede pagar esta estafa?"

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha puesto a Palma en el centro del debate europeo sobre vivienda al exhibir en el Parlamento Europeo un anuncio de alquiler de un ático en el barrio de Pere Garau para ilustrar la escalada de precios del alquiler.

Montero ha mostrado un anuncio del portal Idealista promocionando un ático de 50 metros cuadrados y una habitación que se alquila por 1.400 € al mes. "¿Quién puede pagar esta estafa?", se pregunta la exministra en el video difundido también en sus redes sociales, usando el caso de Palma como ejemplo de lo que considera una burbuja especulativa en muchas ciudades europeas.

Montero también ha querido señalar que esta problemática "no se soluciona construyendo más ni regalando suelo o dinero a los especuladores, bajándoles los impuestos o facilitando esas inversiones especulativas". Asimismo, la exministra ha aprovechado su intervención en la Eurocámara para recordar el impacto de plataformas como Airbnb y el alquiler turístico en el encarecimiento de los precios.