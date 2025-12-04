El Govern paga 15 millones a los profesores de la concertada por los atrasos que les debía

El conseller de Educación, Antoni Vera, ha firmado esta mañana el documento en el se recoge el acuerdo alcanzado con los representantes de los colegios concertados de Baleares. Un acuerdo que representa que el Ejecutivo se compromete a pagar los atrasos, declarados ilegales por los tribunales, como consecuencia de la decisión del Govern de Armengol de congelar las subidas salariales de los años 2020 y 2021. Estos atrasos supone un aumento en la nómina de estos docentes, que representan a más de 5.000 profesionales, de un 2,9% por ciento.

Los profesores recibirán estos atrasos en dos plazos. El primero se abonará en el primer trimestre del próximo año. El segundo se recibirá a principios del año 2027. En cifras aproximadas cada profesor recibirá entre 2.300 a 2.600, en función de su categoría. Este acuerdo, en términos económicos, supone para el Govern un gasto de 15 millones de euros. Los profesores de los centros públicos ya han recibido una parte de estos atrasos y el siguiente pago se abonará el próximo curso.

Inicialmente, el Govern pretendía pagar estos atrasos en un plazo de tres años, una decisión que motivó que los representantes sindicales salieran a la calle a protestar. Ello supuso que Educación rectificara y, en vez de tres años, propuso pagar todo el dinero en dos plazos. Esta propuesta ha sido finalmente aprobada, tanto por los representantes de los diferentes sindicatos presentes en la mesa de negociación, así como por las diferentes patronales de este sector educativo. Este acuerdo ha quedado plasmado en el documento que se ha firmado esta mañana en la sede de la Conselleria.

Antoni Vera se ha mostrado muy satisfecho con el acuerdo alcanzado y ha querido agradecer la actitud mostrada por los representantes de los trabajadores. “El Govern ha devuelto un dinero que el anterior Ejecutivo quitó a los trabajadores públicos, entre los que había que incluir a los profesores de los centros concertados”. El conseller aclaró que, si bien es cierto que con las sentencias que se han dictado sobre este abono de atrasos “no quedaba garantizado el pago a los docentes de los centros concertados, el Govern tenía claro que a este colectivo se les privó de un derecho”.

Este acuerdo, según aclaró Vera, también beneficia a los profesores que durante los años 2020 y 2021 trabajaban en los centros concertados y ahora están en otros colegios, así como a los profesores que desde estas fechas se han jubilado.

El conseller volvió a insistir en que la intención del Govern es no hacer discriminación entre los centros públicos y los concertados, tratando a los profesionales de la misma manera, aunque la gestión de los colegios sea diferente. “La enseñanza concertada no es subsidaria, como se hizo creer en el anterior Govern, sino que es complementeria”, señaló el conseller, que además recordó que todos los sueldos que reciben los profesionales de la enseñanza se pagan con fondos públicos.

Todos los representantes sindicales presentes en la mesa de negociación se mostraron muy satisfechos con el acuerdo alcanzado y, si bien la propuesta inicial era cobrar todos los atrasos de una sola vez, al final han aceptado la propuesta del Govern de abonar estas cantidades en dos plazos.

Todos los sindicatos y patronales de la Concertada han aprobado este acuerdo / J.F.M.

Juan Carlos Lorenzo, de USO, que es el sindicato mayoritario en esta mesa de negociación anunció que a partir de ahora se van a plantear a la Conselleria otras reivindicaciones del sector que representa. Una de ellas es conseguir la equiparación salarial definitiva entre los profesores que trabajan en los centros concertados con respecto a los docentes de los colegios públicos. Recordó que esta diferencia va a ir en aumento tras el acuerdo por el que se establece un aumento para los funcionarios de carrera en el complemento de insularidad. Y explicó que en los casos de Ibiza y de Menorca la diferencia de sueldo entre unos profesores con respecto a otros puede ser de unos mil euros.

También anunció que se va a exigir una reducción de la carga de trabajo y un descenso de los ratios.

Los representantes de los otros sindicatos, así como de la patronal, también mostraron su satisfacción por el acuerdo alcanzado, recordando que ha sido el resultado de una larga negociación.