Frío, nubes y viento en Mallorca antes del puente de diciembre

La situación atmosférica sobre la Península y Baleares sigue marcada por el paso de varios frentes atlánticos que arrastran aire húmedo y algo más frío en altura. En Mallorca, esto se traduce en más nubosidad, precipitaciones ocasionales y episodios de viento que, según alerta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), podrían dejar rachas gneralizadas de hasta 70 kilómetros por hora y de hasta 100 kilómetros en las cumbres de la Serra de Tramuntana.

La jornada ha comenzado con tiempo relativamente estable y ratos de sol, sobre todo en el entorno de Palma y en buena parte del litoral. Sin embargo, a medida que avance la mañana y, especialmente, en torno al mediodía, el cielo tenderá a cubrirse en toda la isla por la llegada de un frente, dando paso a un ambiente mucho más gris.

La Aemet prevé precipitaciones dispersas y ocasionales durante las horas centrales y la tarde, que podrán aparecer en cualquier punto de Mallorca, aunque con algo más de probabilidad en el interior y en la mitad norte. No se descarta que alguna de estas precipitaciones tenga carácter tormentoso, puntual y de corta duració..

Las temperaturas máximas se situarán en general entre los 13 y los 17 grados, con valores más suaves en la bahía de Palma y el litoral, y algo más frescos en zonas del interior y de la Serra. Las mínimas, registradas entre la pasada madrugada y primeras horas del día, han oscilado entre los 4 y los 10 grados, con los valores más bajos en comarcas interiores y valles resguardados.

El viento soplará de poniente (oeste) moderado, con intervalos fuertes en la costa y en cumbres.

Chubascos en el norte, claros por la tarde y viento del noroeste

Para el viernes se mantiene el ambiente inestable, aunque con tendencia a una mejora progresiva con el paso de las horas. Durante la mañana, los cielos seguirán nubosos o muy nubosos y no se descarta algún chubasco ocasional, preferentemente en la mitad norte de la isla y en la Serra de Tramuntana. Serán lluvias en general débiles y pasajeras, asociadas al aire frío en altura que aún rozará Baleares.

A partir de la tarde, las nubes tenderán a retirarse y se impondrán los claros desde el suroeste, quedando un cielo de poco nuboso a intervalos nubosos en buena parte de Mallorca al final del día. Esa mejoría del cielo no irá acompañada de una sensación más templada, sino al contrario: el ambiente se volverá más frío a medida que avance la tarde y llegue la noche.

Las temperaturas nocturnas registra­rán, en conjunto, un ligero ascenso respecto a la madrugada anterior, con mínimas que al principio se moverán en torno a 9 grados en muchas zonas. Sin embargo, los valores más bajos se alcanzarán ya hacia el final del viernes, cuando los termómetros caerán hasta los 3 grados en áreas del interior. Las máximas diurnas quedarán algo más cortas que el jueves, con valores entre 11 y 16 grados.

El viento rolará a noroeste y soplará moderado con intervalos de fuerte. La Aemet prevé rachas generalizadas de entre 60 y 70 kilómetros por hora, y puntualmente de hasta 100 kilómetros por hora en cumbres de la Serra de Tramuntana. En la mar, el viento del noroeste y el oleaje asociado mantendrán condiciones difíciles para la navegación recreativa, sobre todo durante la mañana.

De cara al fin de semana, los principales escenarios apuntan a una gradual estabilización del tiempo en Mallorca, con más ratos de sol y un ambiente algo más suave en las horas centrales del día. En cualquier caso, y dado el paso continuo de frentes por el entorno de la Península, se recomienda consultar las últimas actualizaciones de Aemet antes de planificar actividades al aire libre o junto al mar.