El Consell presiona al Gobierno y exige para Mallorca un convenio de carreteras como el de Canarias

El Consell de Mallorca continúa presionando al Gobierno central para que la isla cuente con un nuevo convenio de carreteras, similar al que el Estado ha firmado recientemente con Canarias y que supondrá una aportación anual de entre 200 y 250 millones de euros hasta 2030.

El conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio, ha explicado esta mañana que la institución insular reclama un acuerdo equivalente para poder ejecutar las inversiones necesarias en la modernización de la red viaria mallorquina. Según ha señalado Rubio, "Mallorca necesita un convenio de carreteras como el que tiene Canarias para poder ejecutar la modernización y mejora de seguridad que estamos impulsando en nuestras infraestructuras". Rubio ha recordado además que, cuando el convenio de 2007 fue liquidado en 2021, quedaron 230 millones de euros pendientes de pago por parte del Estado, "que son de todos los mallorquines".

Para desbloquear la situación, el presidente del Consell, Llorenç Galmés, envió el 10 de noviembre una carta al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, solicitando una reunión urgente. Según la institución insular, el Ministerio no ha respondido todavía a la petición.

Galmés ya había abordado informalmente este asunto con Santano durante la inauguración del Passeig Marítim de Palma. Rubio ha desvelado que el presidente insular mantuvo una conversación con el secretario de Estado que el Consell describe como cordial y en la que se habló de la necesidad de que Mallorca disponga de un convenio similar al canario. Santano informó a Galmés de la firma del convenio con Canarias y abrió la puerta a que el movimiento pueda repetirse en Mallorca.

Un conflicto arrastrado desde 2021

El convenio firmado en 2007 fue liquidado en 2021 con 230 millones de euros todavía pendientes de pago por parte del Ejecutivo central. Sin embargo, el conflicto se arrastra desde marzo de 2023, cuando el Gobierno central cerró la puerta a negociar nuevos convenios de carreteras con los consells insulars y defendió que estas inversiones deben cubrirse a través del factor de insularidad del REB. En una carta dirigida al ministro Puente, Galmés expresó su desacuerdo y subrayó que ese fondo debe servir para financiar nuevas inversiones, no para compensar cantidades pendientes de convenios anteriores.

En febrero de 2025, Galmés reunió a senadores y diputados de Mallorca para conformar un frente común, más allá de los colores políticos, con el objetivo de reivindicar al Estado las inversiones necesarias para modernizar la red viaria de la isla. Rubio, además, ha desvelado que ha mantenido contactos fructíferos con PSIB y Més per Mallorca para exigir al Gobierno central la firma del convenio.

Aunque el Govern ha transferido recientemente 30 millones de euros del fondo de insularidad, el Consell sostiene que este importe es claramente insuficiente para atender las necesidades de la red insular.

Actuaciones previstas

Entre las obras que el Consell aspira a financiar con los fondos estatales pendientes figura una de las actuaciones más relevantes: la ampliación de un carril en la Vía de Cintura (Ma-20), desde la autopista de Inca hasta la carretera de Valldemossa, un tramo que soporta una elevada intensidad de tráfico y cuyo desahogo es considerado prioritario. Junto a esta intervención destacan mejoras en varios enlaces clave, como el acceso a Cala Major, así como la reparación del falso túnel de Sa Mola y la actualización de sus instalaciones.

También figuran actuaciones en diferentes rotondas y accesos -como las previstas en Manacor o Pollença-, además de variantes y mejoras de trazado en distintos municipios para incrementar la seguridad vial y la fluidez del tráfico. Según el Consell, estas obras conforman un paquete de modernización para que Mallorca disponga de una red viaria segura y adecuada a las necesidades actuales y futuras de movilidad.