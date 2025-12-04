El colegio Montesión de Palma "continúa recabando información" tras apartar a un profesor por "conducta inapropiada" con una alumna

El colegio Montesión de Palma "continúa recabando información" después de apartar a un veterano profesor del centro por una supuesta "conducta inadecuada" de un veterano docente. "Se activaron de forma inmediata las medidas previstas en el protocolo de Entorno Seguro de la Compañía de Jesús", explica el director Carlos González en un comunicado remitido a las familias y subido a la página web oficial.

En dicho texto, el Colegio Montesión señala que el pasado lunes día 1 decidió apartar "de manera preventiva" a este docente de Montesión después de haber recibido una información relacionada con este profesor y su presunto comportamiento "inadecuado" con una alumna. Además de tomar estas medidas cautelares, el centro decidió denunciar lo ocurrido este miércoles.

Montesión ha puesto estos hechos en conocimiento de la Fiscalía de Baleares, la inspección educativa y la Policía Nacional. El director subraya que mantiene un estrecho contacto con todos ellos "para garantizar el adecuado seguimiento del procedimiento".

Protocolo

Desde el pasado día 1, este profesor continúa apartado de sus funciones con carácter preventivo y el colegio "sigue aplicando fielmente los pasos establecidos en el protocolo". Montesión se reafirma en su "compromiso con el cuidado, la protección y el bienestar de todos los integrantes de nuestra comunidad educativa".

El Colegio Montesión también ha puesto a disposición de los padres de los alumnos el correo electrónico protección@jesuitas.es. A través de esta dirección se puede poner en conocimiento de la entidad "cualquier situación que pueda generar preocupación".