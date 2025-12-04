El colegio Montesión de Palma aparta a un profesor por supuesta "conducta inapropiada" con una alumna
Investigadores de la Policía Nacional tomarán declaración a la estudiante para averiguar qué ocurrió
El colegio Montesión de Palma ha apartado provisionalmente de la docencia a un profesor del centro por supuesta "conducta inapropiada" con una alumna de 17 años al intercambiarse Whatsapps. La dirección denunció este incidente el miércoles por la tarde ante la Policía Nacional después de haber suspendido cautelarmente de empleo al docente. Investigadores de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) se encargan del caso.
La suspensión de empleo de este veterano profesor del colegio Montesión se produjo después de que el director y la jefa de estudios tuvieran conocimiento de que este docente y una alumna se habían intercambiado mensajes por Whatsapp. Algo expresamente prohibido por la dirección del centro escolar. La única comunicación permitida es por correo electrónico y a través del conducto oficial.
En primera instancia, la dirección del centro emitió una circular a los padres en los que justificaba que un veterano profesor de Montesión hubiera sido apartado debido a "una conducta inapropiada" con varias alumnas del colegio. Estas también se habrían hecho extensivas a un adulto. La tarde del miércoles, el director y la jefa de estudios de Montesión se personaron en la Jefatura de Policía Nacional para denunciar a este maestro por esta supuesta "conducta inapropiada".
Investigación
Agentes de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional han abierto una investigación para tratar de esclarecer estos hechos. No obstante las pesquisas se prevé que arrojen más luz al tomar declaración a la alumna de 17 años para confirmar si existió dicha "conducta inapropiada" al intercambiarse estos mensajes por Whatsapp.
