Ciencias del Mar, doble grado de Matemáticas y Física, Arquitectura e Ingenierías, la gran apuesta para la retención del talento balear

La Universitat de les Illes Balears (UIB) expande su horizonte académico con seis nuevas titulaciones "clave" para las Baleares. Junto a la Conselleria de Educación y Universidades, ha formalizado este jueves una ampliación del mapa de titulaciones de Grado, anunciando la próxima implantación de seis nuevos estudios que responden a un "trabajo de consenso" y buscan revertir un déficit histórico en la oferta universitaria pública. La presentación, a cargo del rector, Jaume Carot, y el conseller, Antoni Vera, marca un "compromiso firme" con la única universidad pública de las islas y sienta las bases de un plan estratégico enfocado a la retención del talento balear y la adaptación al tejido productivo insular.

Vera ha hecho énfasis en que esta iniciativa es un paso "crucial" para paliar la falta de títulos universitarios en las islas, especialmente en las ramas de Ingeniería y dobles grados, tal y como se recogía en un informe del Consell Econòmic i Social (CES) de hace más de un año. "Uno de nuestros objetivos es incidir en el alumnado que se va fuera de Baleares; el 52% lo hace porque la titulación que desea no se ofrece aquí en la universidad pública", ha señalado, calificando la alta tasa de abandono escolar y la baja proporción de estudiantes universitarios como "dos lacras por las que luchar".

El "compromiso del Govern" -ha destacado el conseller- se materializa en esta "hoja de ruta" que sigue a la reciente implantación de Farmacia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD), "rompiendo un periodo de nueve años de estancamiento en la creación de nuevos grados" desde la llegada de Medicina. En este sentido, la nueva oferta busca -ha subrayado- "diversificar la formación, favorecer la retención de talento y responder a los sectores estratégicos de la comunidad autónoma".

Plan global

Carot, por su parte, ha contextualizado la presentación, explicando que las seis nuevas titulaciones de Grado forman parte de un plan de reorganización y redefinición del mapa de titulaciones oficiales que abarca los tres niveles: Grado, Máster y Doctorado con el objetivo de recuperar el "terreno perdido", pues la UIB se encontraba -ha explicado- "a la cola" en oferta de grados comparada con otras universidades públicas únicas, una situación que, según Carot, ya está cambiando con esta expansión, teniendo por detrás ya a las de La Rioja, Cantabria y Navarra.

Según ha matizado, la oferta actual no solo incluye estas seis novedades, sino también modificaciones de planes de estudios y reestructuraciones de titulaciones ya existentes, además del trabajo en nuevos másteres y un programa de Doctorado en Medicina. El plan busca "dar formación y perfiles altamente cualificados, dar competencias lingüísticas y reforzar la conexión con sectores productivos y de innovación", ha especificado.

La implantación de estos nuevos estudios se ha dividido por fases, siendo los primeros en ponerse en marcha el Grado de Ciencias del Mar y el Doble Grado de Matemáticas y Física en el curso 2026-27. El resto de títulos (Doble Grado en Lengua y Literatura Catalanas e Inglesas, y los grados de Arquitectura, Ingeniería Mecánica y STEM (del inglés Science, Technology, Engineering and Mathematic) tienen aún un calendario de implantación pendiente, si bien la intención es que se sumen en los próximos cursos.

Ciencias del Mar

El grado de Ciencias del Mar será la "primera novedad" y su implantación ha sido aprobada ya por el Consell de Govern de la UIB y verificada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Se trata de una titulación interdisciplinaria adscrita a la Facultad de Ciencias que formará, ya el año que viene, a 35 profesionales especializados en el estudio y la gestión de ecosistemas marinos y litorales.

Justifican su elección tanto por el ecosistema balear como por la excelencia académica de la UIB, que "es la primera universidad española en el ranking oceanográfico y está entre las 100 primeras del mundo en esta disciplina", ha destacado el rector de la UIB. Cabe destacar que actualmente este Grado solo se puede estudiar en Cádiz, Las Palmas, Alicante y Vigo.

En cuanto a los dobles grados, que no requieren verificación de la ANECA, la UIB apuesta por itinerarios curriculares que permiten obtener dos titulaciones oficiales. En una primera fase, se iniciará el Doble Grado de Matemáticas y Física ya el próximo curso. Este doble grado es un reflejo de la "excelencia académica, siendo el más demandado a nivel nacional y con las notas de corte más altas", ha puesto Carot en valor.

Asimismo, se comenzará a implantar el Doble Grado de Lengua y Literatura Catalanas e Inglesas, que permitirá a la Facultad de Filosofía y Letras ofrecer tres dobles grados con estas filologías: Catalán-Inglés, Español-Inglés y Catalán-Español.

La oferta se completa con tres nuevos grados técnicos que abordan directamente el déficit en el ámbito de las ingenierías. El grado de Arquitectura se incorpora como respuesta a una "gran demanda social" y necesidad detectada por el CES. Le sigue el grado de Ingeniería Mecánica, con una "alta demanda" y una "relevancia en sectores clave" para la diversificación económica de la comunidad. Este grado podrá tener diversas menciones, como la de Ingeniería Naval.

Finalmente, el grado STEM será un estudio generalista "tremendamente original" -ha calificado el rector- que no se encuentra en otro lugar del país, según ha matizado. Su principal motivación es dar respuesta a la "fuerte demanda de profesorado" en estas materias que las carreras tradicionales no logran cubrir, ofreciendo una titulación intermultitransdisciplinar.

Retos logísticos y compromiso institucional

El rector ha sido transparente al señalar que la implementación de estos grados conlleva importantes retos de espacio y dotación de profesorado. El inicio de Ciencias del Mar, por ejemplo, requerirá hacer "tetris de horarios" en los laboratorios de la Escuela Técnica Superior y la Facultad de Ciencias, ya utilizados al completo. Sin embargo, la solución a medio plazo se vislumbra con el nuevo edificio de Ciencias, cuya financiación está comprometida y cuya primera piedra está prevista para enero de 2026. Este nuevo espacio permitirá aliviar la presión sobre el antiguo edificio Mateu Orfila, creando más laboratorios y aulas.

Respecto al profesorado, aunque la UIB cuenta con departamentos como el de Ingeniería o Matemáticas, el personal está "ocupado al 100%". La colaboración del Govern en la dotación de recursos es "esencial" -ha valorado Carot- un compromiso que ha agradecido, destacando que el apoyo para cubrir las necesidades de espacio y profesorado se irá solventando gracias a su apoyo.

Esta apuesta conjunta del Govern y la UIB es vista como un paso decisivo para "configurar un mapa formativo más completo, competitivo y orientado tanto al desarrollo del talento como a las necesidades actuales y futuras de Baleares". La oferta se complementará con nuevos másteres, como el de Estudio y Gestión de Ecosistemas Terrestres y el de Ciencias y Tecnologías Geoespaciales, y un programa de doctorado en Medicina, "consolidando así un ecosistema formativo integral", ha concluido Carot.