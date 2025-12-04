La cadena mallorquina Garden incorpora a su catálogo el hotel Alcanada a partir de abril de 2026

Garden Hotel Group ha anunciado la incorporación a su catálogo del hotel Alcanada, en el municipio mallorquín de Alcúdia, cuya apertura está prevista para el 1 de abril de 2026 y que operará en marca blanca, con 46 habitaciones.

La hotelera ha destacado en un comunicado la ubicación del establecimiento junto al Club de Golf Alcanada y las vistas del establecimiento al Faro de Alcanada y a la bahía de Alcúdia.

La operación responde a la estrategia de expansión y consolidación de la cadena en Baleares, donde Garden Hotel Group busca crecer a través de proyectos de reposicionamiento de activos existentes, evitando construir y mediante "un aprovechamiento inteligente del patrimonio turístico insular".

El nuevo contrato refuerza la línea de negocio enfocada en la gestión de hoteles independientes, ofreciendo a propietarios e inversores un modelo operativo sólido, rentable y flexible.

Plan de crecimiento

Se enmarca además en el plan de crecimiento del grupo hotelero, que recientemente ha inaugurado Gomila Palma Apartments (el pasado 20 de junio) y prevé nuevas aperturas en Punta Cana (mediados de 2026) y Corralejo, Fuerteventura —con el futuro Garden Bahía de Lobos, cuya apertura está prevista para finales de 2026—.

El consejero delegado de Garden Hotel Group, Biel Llobera, ha explicado que el hotel Alcanada representa "un paso firme en la estrategia de crecimiento responsable y en la vocación de acompañar a propietarios con un modelo de gestión eficiente y adaptado a cada proyecto”.

La empresa familiar, con presencia en 11 destinos, tiene en cartera 15 hoteles y 2.792 habitaciones y se caracteriza por un modelo turístico responsable.