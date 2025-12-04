Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los aeropuertos de Baleares operarán 1.702 vuelos este puente, un 3,3% más que en 2024

El día con más vuelos en el archipiélago será este viernes

Archivo - Un avión despega en el aeropuerto de Palma

Archivo - Un avión despega en el aeropuerto de Palma / Isaac Buj - Europa Press - Archivo

EP

Palma

Los aeropuertos de Baleares operarán este puente, entre el viernes 5 y el lunes 8 de diciembre, un total de 1.702 vuelos, lo que representa un 3,3% más de movimientos que en el mismo puente del año anterior --que fue de jueves a domingo y registró 1.648 vuelos--.

Según los datos facilitados por Aena, del total de vuelos que gestionarán los tres aeropuertos de las Islas, 1.243 serán nacionales, mientras que 459 serán internacionales.

El día con más vuelos en Baleares este puente

El día con más vuelos en el archipiélago será este viernes (454 vuelos), seguido del domingo (449), el lunes (404) y el sábado (395).

Por aeropuertos, por el de Palma pasarán un total de 1.212 vuelos durante estos cuatro días, 777 nacionales y 435 internacionales. El de Ibiza registrará 316 movimientos (294 nacionales y 22 internacionales) y, el de Menorca, 174 (172 nacionales y dos internacionales).

Igualmente, comparando los datos de este año con los de 2024, todos los aeropuertos baleares registran aumentos en el número de vuelos. En concreto, el de Palma pasa de 1.178 en 2024 a los 1.212; el de Ibiza presenta un incremento de dos vuelos y el de Menorca pasa de 156 a 174.

