Los aeropuertos de Baleares operarán 1.702 vuelos este puente, un 3,3% más que en 2024
El día con más vuelos en el archipiélago será este viernes
Los aeropuertos de Baleares operarán este puente, entre el viernes 5 y el lunes 8 de diciembre, un total de 1.702 vuelos, lo que representa un 3,3% más de movimientos que en el mismo puente del año anterior --que fue de jueves a domingo y registró 1.648 vuelos--.
Según los datos facilitados por Aena, del total de vuelos que gestionarán los tres aeropuertos de las Islas, 1.243 serán nacionales, mientras que 459 serán internacionales.
El día con más vuelos en Baleares este puente
El día con más vuelos en el archipiélago será este viernes (454 vuelos), seguido del domingo (449), el lunes (404) y el sábado (395).
Por aeropuertos, por el de Palma pasarán un total de 1.212 vuelos durante estos cuatro días, 777 nacionales y 435 internacionales. El de Ibiza registrará 316 movimientos (294 nacionales y 22 internacionales) y, el de Menorca, 174 (172 nacionales y dos internacionales).
Igualmente, comparando los datos de este año con los de 2024, todos los aeropuertos baleares registran aumentos en el número de vuelos. En concreto, el de Palma pasa de 1.178 en 2024 a los 1.212; el de Ibiza presenta un incremento de dos vuelos y el de Menorca pasa de 156 a 174.
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por temperaturas bajo cero
- El nuevo chófer de Prohens se estrelló él solo a la salida del aeropuerto de Palma con el coche oficial
- Tarifa única para taxis en Mallorca: esto es lo que cuesta realmente ahora cada viaje
- Estos son los alcaldes que más cobran de Baleares
- Querella contra la mano derecha de Prohens por apartar a funcionarios para colocar a un allegado
- Mallorca conserva todavía cincuenta hostales que resisten en la era del lujo
- La Aemet alerta de fuertes lluvias y granizo en el norte de Mallorca
- El coche oficial de Prohens, que fue siniestro total, costó 45.000 euros en 2019