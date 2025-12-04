Galardón
APIB entrega los premios de su VI Concurso Escolar de Redacción
El acto, en el que se reconoce a los ganadores de la edición del curso 2024-25, tuvo lugar ayer en el CESAG
La Asociación de Periodistas de las Islas Balears (APIB) hizo ayer entrega de los premios de su VI Concurso escolar de Redacción a los alumnos ganadores de la edición del curso 2024-25. Estudiantes desde 5º de Primaria, Secundaria hasta 1º de Bachillerato de Inca, Palma y Ciutadella se llevaron los primeros premios de un concurso al que se presentaron 117 aspirantes. El acto se celebró ayer en el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG). El certamen también incluyó un premio para los profesores de los alumnos ganadores en reconocimiento a su tarea educativa. Los docentes premiados este año fueron Apol·lònia Fontanet (La Salle-Inca), Carolina Pérez (CC Santa Maria), Catalina Rosselló (CC Santo Tomás de Aquino, Inca) y Esperanza Martorell (Beat Ramon Llull, Inca).
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por temperaturas bajo cero
- El nuevo chófer de Prohens se estrelló él solo a la salida del aeropuerto de Palma con el coche oficial
- El caso de Eduardo Galindo, el mallorquín que dejó un puesto fijo en Amazon para estudiar en un campus sin profesores ni clases
- Estos son los alcaldes que más cobran de Baleares
- Querella contra la mano derecha de Prohens por apartar a funcionarios para colocar a un allegado
- Tarifa única para taxis en Mallorca: esto es lo que cuesta realmente ahora cada viaje
- ¿Cuándo podría llegar la nieve a Mallorca? Esto es lo que dice la Aemet
- Mallorca conserva todavía cincuenta hostales que resisten en la era del lujo