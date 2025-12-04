APIB entrega los premios de su VI Concurso Escolar de Redacción

La Asociación de Periodistas de las Islas Balears (APIB) hizo ayer entrega de los premios de su VI Concurso escolar de Redacción a los alumnos ganadores de la edición del curso 2024-25. Estudiantes desde 5º de Primaria, Secundaria hasta 1º de Bachillerato de Inca, Palma y Ciutadella se llevaron los primeros premios de un concurso al que se presentaron 117 aspirantes. El acto se celebró ayer en el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG). El certamen también incluyó un premio para los profesores de los alumnos ganadores en reconocimiento a su tarea educativa. Los docentes premiados este año fueron Apol·lònia Fontanet (La Salle-Inca), Carolina Pérez (CC Santa Maria), Catalina Rosselló (CC Santo Tomás de Aquino, Inca) y Esperanza Martorell (Beat Ramon Llull, Inca).