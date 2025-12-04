Alianza estratégica entre las familias Quetglas y Vich: BQ se incorpora a Summum Hotel Group

Javier Vich llevaba tiempo negociando con firmas de capital privado internacionales para crecer con Summum Hotel Group, que como gestora hotelera venía creciendo a paso acelerado. Al final todo queda en casa, en Mallorca: la familia Vich ha cerrado una alianza estratégica con la familia Quetglas por la que BQ Hoteles se integra en Summum, con lo cual la compañía da un giro de calado, juntas inician una nueva etapa con 34 hoteles, 23 de ellos en la isla.

Vich y Carolina Quetglas, al unísono, se ponen al frente de la cadena, como consejeros delegados, y Aurelio Vázquez seguirá como director general. Las dos hoteleras unidas arrancan así con 3.825 habitaciones entre Mallorca, Menorca, Madrid, Barcelona, Girona, Málaga, Toledo, Medellín (Colombia), y próximamente estarán en Tenerife y Asturias. Del total de 34 hoteles, 17 son propiedad de ambas familias, con esta base patrimonial inician una nueva etapa como operadora hotelera multimarca para seguir creciendo incorporando activos de terceros vía contratos de gestión y alquiler, acuerdos de franquicia con cadenas internacional y con fondos, socimis y familiy office.

En esta nueva etapa las familias Quetglas (a través de BQ Hoteles) y Vich (a través de Fonamenta Capital) han formalizado su alianza estratégica para potenciar el crecimiento y desarrollo de Summum Hotel Group como operadora hotelera multimarca con una visión de largo plazo. Se ha constituido un Consejo de Administración integrado por miembros de ambas familias empresarias. Carolina Quetglas se convierte en la presidenta y consejera delegada y Javier Vich, en vicepresidente y consejero delegado.

Esta alianza ha sido posible por "la confianza en la segunda generación", ha recalcado Vich durante la rueda de prensa en el Summum Boutique Hotel que ha brindado con Carolina Quetglas, en Palma, frente a los fundadores de ambos grupos familiares, Bernardo Quetglas y Juan Vich, y el resto de los familiares, Juan Antonio Quetglas y Miguel Ángel Vich y Juan Manuel Quetglas. Por su parte la presidenta de Summum reconocía que "no es habitual ver dos cadenas de tamaño mediano dar este paso". Quetglas destaca que han encontrado "un socio con los mismos valores y con formas de ser parecidas, por lo que la gobernanza compartida será fácil".

Marcas hoteleras

La compañía operará bajo la marca paraguas Summum Hotel Group, distintas marcas: BQ Hoteles (hoteles vacacionales, 14 de BQ y 3 más de Summum se unen), Belle Hoteles (hoteles boutique ysingulares, hay uno y se pasará a 6) y 1881 Hotels (hoteles y marca de Vichy Catalán Corporation, con tres y otro más desde enero). Además, hay terceras marcas de cadenas internacionales, hay tres operativos y dos en desarrollo para 2027, explicaba Vich, los cinco establecimientos están bajo la marca Meliá Collection fruto del acuerdo con Meliá Hotels International.

España y Portugal van a centrar la expansión de Summum. En enero debutará en Tenerife Sur con su primer hotel en Canarias, avanza el CEO. Si el crecimiento se ha venido centrando en hoteles urbanos, boutique de lujo y rurales "ahora tendremos la capacidad para crecer en el segmento vacacional con este socio", explica Vich.

España y Portugal van a centrar la expansión de Summum

El plan de expansión de la compañía operadora multimarca se acelera con esta alianza. Cabe recordar que el objetivo fijado era alcanzar 50 establecimientos operados en 2030 y buscar un socio financiero recordaba Vich. Con esta alianza se ha producido un salto cualitativo para conseguir la meta. Como han destacando los dos consejeros delegados, por ambas partes pueden llegar también nuevas compras de activos.