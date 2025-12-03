Seis de cada diez casas rurales cuelgan el cartel de completo en el último puente del año

El sector del turismo rural celebra las cifras del último puente del año, el de la Constitución y la Inmaculada Concepción, cuando seis de cada diez alojamientos colgarán el cartel de "completo" en vísperas de las reservas navideñas que ya tienen una alta demanda, según las fuentes del sector consultadas por Efeagro.

El tiempo acompañará a quienes hayan decidido viajar a zonas de alta montaña, pues la cota de nieve se mantiene alta; mientras, en el Cantábrico las temperaturas podrían estar entre los 18 y 20 grados y en el litoral mediterráneo de los 20 a 22 grados, según la última previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según la última encuesta de ocupación de turismo rural del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), España cuenta con 16.678 alojamientos, que ofertan 167.385 plazas y emplean a 27.157 personas, y que subieron los precios por encima del 6 % respecto a hace un año.

Un 2% más de ocupación

Desde la plataforma de reservas especializada Escapadarural.com, han cifrado su ocupación media nacional para este puente en un 60 %, es decir, un 2 % más que en el mismo periodo de 2024, según sus datos.

Las comunidades con más demanda son Castilla y León, Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha y Aragón.

En la clasificación por provincias, Asturias, Girona, Barcelona, Navarra, Ávila y Huesca están entre las más solicitadas para disfrutar del puente, pero destacan por su ocupación: Huelva con un 82 %, Toledo y Barcelona con un 76 % y Córdoba y Segovia con un 75 %.

Y más allá de este periodo festivo, según los primeros datos de la plataforma, los alojamientos de turismo rural para fin de año ya están al 60 %, con provincias como Barcelona que supera el 80 % de ocupación.

Estabilización del turismo rural

Por su parte, la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur) ha cifrado también su media nacional en un 60 %, y comunidades como Canarias, que gozan de temporada alta turística, están a más del 80 %.

Unos datos con los que "están muy contentos", pues significan que el turismo rural se "estabiliza" y la gente aprovecha el fin de semana largo para salir y descansar, ha asegurado a Efeagro el presidente de Asetur, Pedro Carreño.

En lo referido a las reservas de Navidad y Año Nuevo, Carreño ha señalado que "va a haber una buena ocupación", por el momento cuentan con "muchas peticiones" y esperan poder cumplir con las reservas porque "no tienen para cubrir las necesidades del mercado", e incluso ya hay algunos sitios "saturados".

Por su parte, la Asociación de Profesionales de Turismo Rural (Autural) ha cifrado en torno al 65 % su media nacional, aunque las cifras están "un poco por debajo de las expectativas", porque "nunca" ha sido un puente muy especial dada la cercanía con Navidad.

Su presidente, Francisco Parra, ha señalado que, según su calendario, por ejemplo la comunidad autónoma del País Vasco goza de un 63 % de alojamientos reservados y por provincias destaca Huesca como una de las más ocupadas también por encima del 60 %.

Navidad al límite de capacidad

De cara a las reservas navideñas, y aunque las reservas de última hora y las cancelaciones pueden variar las cifras finales, ya se encuentran casi "al límite" de su capacidad, con una demanda principalmente familiar.

El turismo encara así el último puente antes de cerrar el año, con las reservas navideñas a la vuelta de la esquina y la vista puesta en las próximas nieves que llenarán de esquiadores los centros invernales y los pueblos de alta montaña.