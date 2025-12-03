Scooters eléctricos, sillas de ruedas o muletas: cuánto cuesta alquilar ayudas para la movilidad en Mallorca

¿Viaja a Mallorca pero no quiere cargar en el avión con ayudas de movilidad como muletas, un andador, un scooter eléctrico, un elevador o una silla de ducha? ¿O llega con su propia silla de ruedas pero necesita un coche de alquiler adaptado con rampa? En la isla puede alquilar todo ese material.

Mobility Mallorca

Uno de los proveedores es la empresa Mobility Mallorca, fundada en 2010 y con sedes en la calle Manacor, 123, y en la calle 31 de Diciembre, 3, en Palma. En el apartado de scooters eléctricos disponen de seis modelos distintos, que varían en tamaño, número de ruedas, capacidad (uno o dos asientos), espacio de almacenamiento y potencia de la batería.

El modelo más pequeño, desmontable, cuesta 45 euros por tres días y 65 euros por una semana. El scooter eléctrico de dos plazas (con asientos en paralelo) solo se puede alquilar por una semana (140 euros) o por un mes (290 euros).

En el caso de los coches adaptados para usuarios de silla de ruedas, se puede elegir entre dos modelos. En el Volkswagen Caddy caben cinco pasajeros más la persona en silla de ruedas; en el otro vehículo, cuatro pasajeros más el usuario del silla de ruedas. Se bloquea una fianza de 250 euros en la tarjeta de crédito.

Además, Mobility Mallorca ofrece un servicio de traslado puerta a puerta para personas en silla de ruedas, por ejemplo, desde el aeropuerto hasta el hotel. Tanto este servicio como el alquiler de un coche adaptado por un día cuestan, según la ruta y la época del año, a partir de 50 euros.

También disponen de cuatro modelos de sillas de ruedas eléctricas, entre ellos una plegable y otra basculante de solo 58 centímetros de ancho. El modelo plegable cuesta 55 euros por tres días y 85 euros por una semana. La silla eléctrica basculante solo puede alquilarse por una semana (100 euros) o por un mes (140 euros).

En el catálogo, la empresa también ofrece un andador con cuatro ruedas, otro con dos, un caminador fijo y un ‘knee-rollator’ (andador con apoyo para la rodilla). El andador clásico con asiento y pequeña cesta cuesta 25 euros por semana, o 45 euros por dos semanas. El caminador fijo tiene un precio de 25 euros por una semana o 60 euros por un mes.

Mobility Mallorca dispone asimismo de camas articuladas y de un asa que puede acoplarse a la cama del hotel para facilitar incorporarse.

Quienes necesiten un elevador pueden alquilarlo por 75 euros a la semana. Hay tres modelos disponibles.

Los sillas y asientos de ducha o inodoro cuestan entre 30 y 50 euros semanales. El asiento giratorio para bañera se alquila por 25 euros a la semana; el elevador eléctrico para bañera, por 30 euros (tres días) o 65 euros (una semana).

Mobility Mallorca puede entregar la mayoría de productos en el aeropuerto (suplemento desde 10 euros), en el hotel o en la casa de vacaciones. Para el aeropuerto de Son Sant Joan, las entregas se realizan de lunes a sábado de 9 a 19 h y los domingos hasta las 14 h. En Palma y alrededores, entre s’Arenal y Santa Ponça, la entrega en hoteles suele ser gratuita. Quienes se alojen en Cala Ratjada o Alcúdia deberán pagar un suplemento.

mobilitymallorca.com

Ortopedia Crif

La oferta de este proveedor, situado en pleno centro de Palma (plaça de la Mare de Déu de la Salut, 3, bajo), es bastante más reducida. El alquiler de una silla de ruedas cuesta unos 35 euros por semana, el de un andador 20 euros y el de unas muletas regulables 7 euros. Para los dos primeros productos se exige una fianza de 80 y 50 euros, respectivamente.

El establecimiento pide no reservar con demasiada antelación, sino como máximo una semana antes del viaje o del momento en que se necesiten las ayudas de movilidad.

ortopediacrif.com

Diversa Autonomía

Este proveedor, situado en el barrio palmesano de Coll d’en Rabassa, también ofrece en su catálogo todos los principales productos ortopédicos. Las sillas de ruedas manuales están disponibles en varios tamaños y versiones —incluido un modelo compacto para interiores—. En la web, como ejemplo de precio para una silla estándar, se indican 10 euros al día y 35 euros por semana. El modelo con reposapiés regulables en altura cuesta 15 euros al día y 45 euros por semana.

Las sillas de ruedas eléctricas ligeras y plegables cuestan 75 euros al día, mientras que la tarifa semanal, 160 euros, resulta relativamente baja. El modelo de andador que figura en la web —con frenos ajustables, asiento y cesta— tiene un precio de 20 euros por tres días y 35 euros por semana.

Para todos los artículos se exige una fianza a partir de 80 euros. El elevador eléctrico para pacientes puede alquilarse por 75 euros a la semana; dos semanas cuestan 140 euros. Además, en Palma y alrededores se cobra un suplemento de 20 euros por la entrega y el montaje. El silla de ducha y WC tiene un precio de 35 euros por semana, o 60 euros por dos.

"Los precios varían en función de la época del año y la demanda”, apuntan desde la empresa. La entrega y recogida de la mayoría de los productos mencionados cuesta entre 5 y 10 euros dentro de Palma. Para otras zonas, el precio depende de la distancia y de la urgencia.

https://www.diversautonomia.com

Ortopedia 25

Desde hace más de 15 años, este proveedor también alquila ayudas para la vida diaria en sus tiendas de Manacor y Palma. ‘Los artículos que más nos piden son las sillas de ruedas —tanto manuales como eléctricas— y los andadores’, explica un responsable. Además, cuentan con camas articuladas, elevadores o scooters eléctricos.

Los precios se facilitan bajo petición, y se recomienda reservar el material con al menos 24 a 48 horas de antelación. Los clientes deben dejar una fianza de entre 50 y 300 euros por cada producto alquilado.

salut25.com