Un robot patrullará por Son Espases para concienciar de que es necesario donar sangre

Los hospitales de Baleares utilizan alrededor de unas 200 bolsas de sangre cada día en función de las necesidades de los pacientes. Y como no existe todavía ningún sistema para crear sangre artificial, para cubrir esta demanda es necesario que los ciudadanos donen sangre para que otras personas enfermas la puedan utilizar.

El Banco de Sangre y Tejidos de Baleares es el encargado de cubrir las necesidades que se precisan en los hospitales. Se realiza una campaña constante de concienciación para que la población done sangre, porque cualquier persona, próxima o lejana, en algún momento la puede utilizar. Y en esta función de concienciación, el Banco de Sangre ha presentado esta mañana un robot. Es un adelanto técnico único, incluso a nivel europeo, que se convertirá en un nuevo método de acercar a la ciudadanía a la donación.

Este robot, que todavía no tiene nombre, ha sido diseñado y fabricado por una empresa española de tecnología. La función para la que ha estado diseñado la desarrollará en el hospital de Son Espases, que es el único centro sanitario de todo el país que cuenta con esta tecnología. El robot cuenta con una pantalla táctil, de muy fácil manejo. Cualquier persona que esté interesada en donar sangre, solo tocando la pantalla, tendrá a su disposición toda la información que se precisa. Esta información se transmite en castellano y en catalán. A través de la pantalla táctil se accede directamente a la página web del Banco de Sangre, donde aparece toda la información necesaria que precisa una persona que se está planteando dar sangre.

Presentación del robo que es un modelo único en toda Europa / J.F.M.

Una de las características más especiales de este robo es que puede moverse por todo el hospital de una manera autónoma. Está diseñado para realizar un recorrido por los pasillos del centro e incluso tiene la capacidad de acompañar a las personas interesadas en donar sangre hasta las unidades, ubicadas de Son Espases, que el Banco de Sangre tiene en la planta principal del hospital.

Isidro Fernández, de la empresa tecnológica, detalló que el robot cuenta con un sistema de atracción. Es decir, no está esperando a los usuarios del hospital se le acerquen, sino que irá en búsqueda de interesados en donar sangre. Su diseño se ha pensado de tal manera que el robot sea cercano, con un aspecto humanizado.

El proyecto de este robot es, sobre todo, que se convierta en un reclamo. Su presencia patrullando por el pasillo central del hospital de Son Espases seguro que llamará la atención de todos los usuarios y más de uno se acercará para conocer cúal es su función. Su misión es que todos los interesados tengan acceso a la información que se precisa para poder donar sangre.

El robot tiene una pantalla que facilita toda la información para donar sangre / J.F.M.

El responsable tecnológico quiso dejar claro que este robot no pretende sustituir a ningún profesional sanitario. Al contrario, su función es de ayuda, con el objetivo de multiplicar la efectividad del Banco de Sangre y aumentar su nivel de donaciones.

De momento, el robot solo patrullará por Son Espases, pero en función de su éxito no se descarta que lo haga también por otros hospitales de la isla.

Manuela García, la consellera de Sanidad, se mostró muy satisfecha por la presencia de este robot y recordó la importancia que supone para el funcionamiento de un hospital disponer de la sangre necesaria que precisan los pacientes enfermos. Recordó que la sangre no se puede fabricar y por lo tanto se precisa de la solidaridad de las personas para obtenerla. “La sangre salva vidas”, recordó la consellera.

La titular de Sanidad en Baleares señaló que, de momento, con las donaciones voluntarias que se realizan en el Banco de Sangre se cubre la demanda diaria, aunque siempre es positivo obtener más cantidad por si fuera necesaria.