«La realidad es que el Govern va como el chófer de la presidenta»

La consellera de Presidencia, Antònia Estarellas, defendió ayer que la contratación como chófer de Marga Prohens de un primo del jefe de gabinete de la presidenta, Alejandro Jurado, se ajustó a la normativa, una afirmación que replicó el diputado del PSOE Ares Fernández: «Es un caso de nepotismo de libro».

El diputado puso el acento en que se alteró el proceso para asignar la plaza con el propósito de beneficiar a un pariente del jefe de gabinete de Prohens «sin experiencia», que, además, sufrió un accidente que dejó inservible el vehículo oficial. «¿Quién cambió las reglas del juego? ¿Prohens directamente?», preguntó Fernández.

Estarellas, que aludió en su respuesta a los procesos judiciales que afectan a la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó su respeto por que el denunciante defienda sus derechos si los considera vulnerados.

Sin embargo, insistió en que en este caso se siguió estrictamente la normativa en vigor para la cobertura de una plaza de libre designación con la incorporación de una persona que estaba en el bolsín de interinos.

Por su parte, el diputado del PSIB Llorenç Pou acusó de parálisis al Govern y aseguró que la gestión es comparable al conductor de la presidenta del Govern, Marga Prohens, presuntamente enchufado, y que se estrelló en el aeropuerto de Palma. «Deje de engañar a todos diciendo que el Govern va rodado, porque la realidad es que va como el conductor de la presidenta presuntamente enchufado que se empotró en el aeropuerto. Tome nota, porque es el único plan de choque que han hecho», afirmó el socialista en el pleno del Parlament dirigiéndose al conseller de Economía, Antoni Costa. Por su parte, Costa acusó a los socialistas de mentir «por mala fe» y se refirió a varios proyectos aprobados entre 2017 y 2018 y que tardaron entre siete y ocho años en ejecutarse, entre ellos el centro náutico del polígono de Son Castelló, el centro de FP integrado del Port d’Alcúdia o la Escuela de Hostelería de Ibiza.