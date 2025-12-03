El Gobierno niega que peligren los vuelos a Baleares y asegura que la deuda con las aerolíneas por el descuento de residente es "cero"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha indicado este martes que la deuda acumulada por el Gobierno con las aerolíneas en relación con el descuento del 75% al transporte de los residentes de territorios fuera de la península es "cero".

"El Gobierno de España paga con arreglo a la legislación vigente cuando tiene que pagar", ha recalcado Puente al ser cuestionado al respecto en el pleno del Senado por el 'popular' Cristóbal Marqués.

Quejas por posibles retrasos y reducción de vuelos

Al formular la pregunta, Marqués ha señalado que para los isleños "no basta con declaraciones en tono tranquilizador", porque las compañías hablan de "retrasos millonarios" y se "plantean reducir los vuelos a las islas en invierno".

Sobre ello, Puente ha recalcado que las aerolíneas han incrementado los asientos a las islas en un 3% y les ha acusado de estar "introduciendo una preocupación a la ciudadanía que no se justifica".

Cómo funciona el mecanismo de pago

El titular de la cartera de Transportes ha explicado también cómo funciona el mecanismo para abonar la cuantía de estas bonificaciones concedidas por el Gobierno, regulado en el artículo 7 del Real Decreto 1316/2001.

Así, el procedimiento se inicia cuando las compañías aéreas presentan la información de los vuelos y las tarifas, "sin embargo, esta información no genera una obligación automáticamente", ya que la información se somete a una serie de comprobaciones por parte de la Dirección General de Aviación Civil. Es ahí, una vez concluidas las comprobaciones, cuando se abona la correspondiente cantidad a las compañías aéreas.

Además, ha indicado que, desde 2018, se han destinado un total de 5.760 millones de euros para sufragar estas bonificaciones y que para 2025 se van a superar los 1.000 millones.

Presión de las aerolíneas y cifras en aumento

No obstante, ha reconocido que "el importe que se está pagando en concepto de bonificaciones está alcanzando cifras verdaderamente importantes", pero que la voluntad del Gobierno "es seguir cumpliendo" con el compromiso que ha "cumplido hasta la fecha de manera absolutamente escrupulosa".

El debate nace de la queja de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), quien informó de unos "retrasos" en el abono de estas cuantías que podría provocar que las aerolíneas "se vieran obligas a reducir su actividad". Además, considera que la cuantía presupuestada en las cuentas del Estado "cada vez se aleja más del importe real" que se necesita para cubrir la demanda.

Los fondos previstos en los Presupuestos

El pasado septiembre se aprobó la Ley de Navegación Aérea, que incluye un crédito extraordinario de 319 millones de euros para este trámite, una cifra que el PP intentó enmendar y elevar a 1.200 millones, aunque sin éxito.

Los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE), del año 2023, recogían una partida de 560 millones de euros para este gasto.