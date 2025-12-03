La empresa familiar en Baleares es más fuerte y rentable que la media de toda España. Así queda recogido en el informe “La empresa familiar en las Islas Baleares: relevancia y supervivencia”, presentado por la Cátedra Banca March de Empresa Familiar. Un estudio que sitúa a este tipo de compañías como columna vertebral del tejido productivo balear por su mayor supervivencia, su capacidad de adaptación y su desempeño financiero —más rentabilidad y menor endeudamiento— frente a la empresa no familiar.

Según el informe, el 75% de las empresas familiares baleares tienen más de diez años de antigüedad, lo que refleja su elevada estabilidad y madurez empresarial, y su tasa de supervivencia durante el periodo 2015-2023 alcanza el 81,5%, por encima de la media nacional, que se sitúa en el 77%. Estos datos colocan a Baleares entre las comunidades con mayor resiliencia empresarial.

Este estudio, que ofrece una visión específica para Baleares del informe nacional elaborado por el Instituto de la Empresa Familiar (IEF), revela que las empresas familiares aportan el 81,7% del Valor Añadido Bruto (VAB) de la comunidad, mientras que la media nacional es del 57,8%. De este modo, Baleares se consolida como una de las autonomías donde la empresa familiar realiza una mayor contribución a la generación de riqueza en el país.

Mayor presencia familiar

Además, Baleares se sitúa entre las regiones con mayor presencia de empresa familiar en España, junto a Canarias y Galicia: el 93% de las compañías del archipiélago son familiares y generan el 87% del empleo de la comunidad.

"Esta publicación pone de relieve que Baleares es una de las comunidades donde la empresa familiar tiene una contribución más decisiva a la generación de empleo y riqueza. En un entorno cambiante y altamente competitivo, las empresas familiares demuestran su capacidad de resiliencia y adaptación y su visión a largo plazo, con decisiones orientadas a la continuidad y estabilidad del negocio", expresa Alfredo Martín, director de la Cátedra Banca March de Empresa Familiar:

Rentabilidad

En términos de desempeño económico, las empresas familiares presentan una rentabilidad económica (4,9%) y financiera (10,5%) superiores a las de las empresas no familiares (3,6% y 7,9%, respectivamente). Además, muestran menor endeudamiento (47,7%), lo que refleja una gestión prudente y sostenible de sus recursos.

La eficiencia y rentabilidad de las empresas familiares se acentúa especialmente entre las compañías de mayor tamaño y trayectoria, lo que confirma su capacidad de adaptación y su contribución estructural al tejido económico de las Islas.

Comercio, construcción y hostelería

Por otra parte, el perfil sectorial de la empresa familiar balear muestra una fuerte concentración en comercio, construcción y hostelería, sectores estrechamente vinculados al modelo económico de las Islas. Asimismo, su estructura de propiedad altamente concentrada y su orientación a largo plazo refuerzan la estabilidad y continuidad de estas compañías, fundamentales para la economía balear.

Con esta iniciativa, la Cátedra Banca March de la Empresa Familiar, creada en 2004 por Banca March, la Asociación Balear de la Empresa Familiar, el Instituto de Empresa Familiar y la Universitat de les Illes Balears (UIB), reafirma su misión de formar, investigar y acercar la universidad al tejido empresarial, contribuyendo al desarrollo y sostenibilidad de las empresas familiares, que representan 9 de cada 10 empresas en las islas.